«Надо разделять использование людей и помощь людям»

Восемь лет назад в Москве открылась «Ночлежка» — организация, помогающая бездомным. До этого на протяжении 30 лет петербургская «Ночлежка» создавала систему помощи в Северной столице. С появлением московской структуры стало больше и помощи, и информации. О том, что еще изменилось за эти годы, директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова рассказала спецкору “Ъ” Ольге Алленовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова

Фото: Фото предоставлено «Ночлежкой» Руководитель благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова

Фото: Фото предоставлено «Ночлежкой»

«Женская бездомность невидима» — Вы проработали в «Ночлежке» восемь лет, а недавно сообщили, что уходите, чтобы делать новый проект для бездомных женщин. Почему? Нельзя это делать внутри «Ночлежки»? — Я мечтаю о такой системе помощи бездомным, в которую входит много разных организаций — сеть связанных между собой НКО. Система не должна быть замкнута внутри одной структуры. Но мы не наблюдаем появления большого количества новых организаций в нашей сфере. Заниматься помощью бездомным до сих пор сложно, непопулярно, тяжело финансово. Но я верю в эту свою идею — если уже есть хорошая устойчивая организация, то здорово попробовать запустить что-то рядом с ней, развиваться самой и работать над новым видом помощи. Делать это внутри «Ночлежки», мне кажется, не очень правильно: монополия на помощь тяжела и неустойчива. Почему я иду работать с женской бездомностью? Этой темой я занималась несколько лет в «Ночлежке» — руководила исследованиями. Я много о ней знаю. Внутри системы помощи для бездомных сейчас существует некий вакуум для женщин. В последние четыре месяца я пыталась собрать концепцию, которая закрыла бы этот вакуум, и поняла, что надо начинать с какой-то одной темы. Женская бездомность невидима, специализированных проектов почти нет, а количество женщин, которым нужна помощь, огромно. Стигма настолько сильна, что женщине признать себя бездомной крайне тяжело психологически. Это не только про жизненные трудности, но и про несостоятельность, несоответствие ожиданиям общества: женщина — мать, хозяйка, хранительница очага, она не должна быть бездомной. Женщины приходят в помогающую организацию лишь в момент абсолютного кризиса. До этого они используют очень тяжелые стратегии, но не идут за помощью. Что это за стратегии? Это неоплачиваемая работа, дополнительные смены, пропуск оплаты счетов. И стратегия, которую мне тяжелее всего осознать,— survival sex (секс ради выживания.— “Ъ”). Это ситуации, когда женщина не выходит из небезопасных отношений или, наоборот, соглашается на них, потому что ей некуда идти. Или когда общество говорит: «Рожай, муж обеспечит»,— а потом что-то случается, и у женщины нет профессии, нет дохода, но есть дети, которых муж угрожает отнять. Как показало исследование, проведенное нами совместно с «Артелью» (группа прикладных антропологов «Артель».— “Ъ”), женщина, попавшая в сложную ситуацию, сначала использует близкий круг. И только когда ничего не сработало, обращается за помощью в сторонние организации. Почему женщинам так тяжело решиться на просьбу о поддержке? Один из барьеров — они считают, что никакая помощь не является бесплатной: они платят своей уязвимостью, необходимостью рассказать свою историю. Для многих это просто невыносимо. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова Фото: Женя Бабская Прощание в уходящей из организации руководителем благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова Фото: Шахабудин Ибрагимов Следующая фотография 1 / 2 Руководитель благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова Фото: Женя Бабская Прощание в уходящей из организации руководителем благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова Фото: Шахабудин Ибрагимов — То есть сегодня система помощи работает только для тех женщин, которые ей видны? — Да, именно. Мы развиваем систему помощи для тех, кого видим. А для тех, кого не видим,— не работаем. А мне хочется, чтобы у каждой женщины была возможность не использовать эти тяжелые стратегии для выживания. Как показало наше с «Артелью» исследование, кризисные ситуации чаще всего возникают, когда меняется роль женщины: она приезжает учиться, выходит замуж, рожает, разводится, берется ухаживать за близкими. Если у нас получится дать женщине финансовую независимость, доступное безопасное жилье и психологическую устойчивость — мы убережем огромное количество женщин от уличной бездомности. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обитатели «Дома на полдороге», где «Ночлежка» занимается реабилитацией женщин с алкогольной зависимостью

Фото: «Дом на полдороги» Обитатели «Дома на полдороге», где «Ночлежка» занимается реабилитацией женщин с алкогольной зависимостью

Фото: «Дом на полдороги» — Отдельная большая проблема — бездомность женщин с детьми. Часто женщинам приходится отдавать детей в приют, чтобы выжить самим. Но если детей забрали, то держаться ей уже не за что, и это дорога в один конец. — Некоторые эксперты говорят, что сейчас вся система государственной помощи женщинам с детьми — надзорная. Ее функция: прийти и проверить, справляется ли женщина. Если нет — забрать ребенка, а не помочь ей справиться. Для женщин с маленьким ребенком еще есть какие-то кризисные центры в больших российских городах. А если дети старше, особенно разнополые,— заселить их в такой центр вместе с матерью невозможно. В нашем приюте в «Ночлежке» — комната на восемь женщин. Пустить туда женщину с мальчиком-подростком нельзя. Такая женщина в ситуации бездомности будет максимально стараться не привлекать внимания, потому что система просто заберет у нее ребенка. Это одна из лакун, которые сейчас существуют в социальной сфере. «Для бездомных возможность переночевать в тепле — это вопрос выживания» Проект «Ночлежки» «Дом на полдороге» для женщин с зависимостью — тоже про это. У женщины есть зависимость, она готова с ней работать, но у нее дети. Что делать? В приют с детьми нельзя. Детей могут отобрать, но кому от этого лучше? А если помочь женщине справиться с зависимостью и позволить ей сохранить отношения с детьми? В «Доме на полдороге» наши клиентки ездят встречаться с детьми, и это часть их пути к выздоровлению.

«Дом — это безусловное право» — Вы открыли «Ночлежку» в Москве восемь лет назад, что изменилось с тех пор? — И много, и, к сожалению, мало. Мы сейчас лучше понимаем потребности людей, которые к нам приходят. Мы узнали гораздо больше о бездомности: про разные категории людей, про то, какие методы работают. Появилось больше узкоспециализированных проектов — например, реабилитационный приют для женщин с зависимостью, приют для пожилых в «Ночлежке» в Петербурге, проект трудоустройства. И это очень важно, потому что универсальная помощь для всех никогда не работает хорошо. Но привело ли все это к радикальному снижению масштаба бездомности? Нет. Процессы, которые влияют на рост масштаба бездомности, гораздо сильнее, чем наши попытки помочь. Тем не менее то, как выглядит система помощи сейчас, и то, как много мы знаем сегодня о проблеме,— сильно отличается от того, как было восемь лет назад. Но пока получается, что, чем больше мы знаем, тем больше работы нам предстоит. Фотогалерея Кто из знаменитостей жил на улице Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я был бездомным, таксистом, дальнобойщиком»

На старте актерской карьеры Морган Фриман пробовал свои силы в Нью-Йорке. Кастинги шли неважно, и вскоре он оказался бездомным. В интервью Морган Фриман рассказывал, что искал и ел «старые пончики» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Писатель Чарльз Буковски страдал алкоголизмом и, по собственным признаниям, не раз ночевал на скамейках в парках Фото: Ulf Andersen / Getty Images Первый литературный опыт Максима Горького провалился: после публикации поэмы «Песнь старого дуба» его раскритиковал писатель Владимир Короленко. После неудачи Максим Горький, пока известный как Пешков, отправился в путешествие по России. Во время него он работал сборщиком винограда, солекопом, портовым грузчиком и ночевал в бараках для бездомных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Море, бродяжничество, странствия показали мне, что это все-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал»

В 16 лет автор повести «Алые паруса» Александр Грин сбежал из дома, чтобы работать матросом. Но из-за юности не смог найти места в команде. В результате Грин голодал и бродяжничал около пяти лет Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!»

Поэтесса Ольга Седакова вспоминала, что, пока Венедикт Ерофеев писал свое самое известное произведение «Москва — Петушки», он оказался «совершенно нищим, бездомным» и постоянно кочевал по знакомым Фото: Коммерсантъ / Виктор Баженов / купить фото Подростком физик и разработчик синхрофазотрона Владимир Векслер сбежал из дома из-за конфликта с отчимом и несколько лет жил на улице Фото: Кристина Нерлих / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В возрасте 23 лет Холли Берри переехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Мать скептически отнеслась к задумке дочери и отказала ей в финансовой поддержке. В итоге Холли Берри остановилась в приюте для бездомных. К концу года она съехала оттуда, получив роль в мини-сериале «Живые куклы» Фото: Reuters / Mario Anzuoni «Я думал, мы просто пошли в поход»

В возрасте 12 лет актер Джим Керри оказался бездомным после того, как его отец потерял место в адвокатской конторе и единственный доход семьи Фото: Gus Ruelas / Reuters «Был бездомным, теперь в списках Forbes»

Рэпер The Weeknd родился в семье иммигрантов из Эфиопии. В юности он вместе с друзьями жил в социальной квартире и воровал продукты в супермаркете. Этот период своей жизни The Weeknd вспомнил в треке «Sidewalks» Фото: Chris O'Meara / AP Ради роли в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте» Джаред Лето жил на улицах Нью-Йорка и подружился с несколькими наркоманами: «Люди чувствовали бы себя неудобно, если бы они все кололись, а я — нет. Но у меня был отдельный шприц (с водой)... Я бы не стал это повторять» Фото: Andrew Kelly / Reuters «В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию»

Из-за нервного срыва матери и смерти отца Чарли Чаплин оказался на улице еще ребенком. По иронии судьбы самым известным киноперсонажем актера стал Бродяга. Впервые он появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в феврале 1914 года Фото: AP Ближе к 30 годам Жан-Клод Ван Дамм приехал покорять Голливуд и ночевал в гаражах прямо возле киностудий: «Мне давали пару покрывал и подушку. Это были все мои постельные принадлежности. Рано утром я наводил порядок в домах (владельцев гаражей) — это была моя плата за ночлег, а потом шел на кастинг» Фото: Visual China Group / Getty Images Солиста группы Nirvana Курта Кобейна выгнали из дома в возрасте семнадцати лет. В своей биографии он назвал это время «жизнью под мостом» Фото: Gutchie Kojima / Shinko Music / Getty Images Из романа Марка Твена «Принц и нищий»: «Когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя»

Писатель Марк Твен четыре года работал бродячим наборщиком. Он кочевал из города в город и иногда ночевал на улице. За годы работы Твен посетил Сент-Луис, Филадельфию, Вашингтон и Нью-Йорк Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На старте карьеры солист группы The Doors Джим Моррисон часто ночевал на крышах домов или под пирсом на пляже Венис-Бич. Сейчас в этом районе можно найти граффити с его портретом Фото: Jack Rosen / Getty Images В возрасте семи лет режиссер фильмов «Миссия невыполнима 2» и «Без лица» Джон Ву оказался в приюте для бездомных. Его семья переехала туда после крупного пожара, который случился рождественской ночью 1953 года в Гонконге. Он лишил крова около 50 тыс. человек Фото: Andrew Medichini / AP В возрасте 11 лет Харланд Сандерс сбежал из дома из-за побоев отчима и оказался бездомным. Сменив несколько десятков работ, он основал сеть ресторанов KFC и получил звание почетного полковника штата Кентукки за фирменный рецепт курицы Фото: Bob Grannis / Getty Images Боксер Рокки Локридж на пике формы нокаутировал ранее непобежденного Роджера Мейвезера и выиграл звание чемпиона мира во втором полулегком весе. После завершения карьеры он оказался бездомным и жил на пособие в $140, которое американские власти выплачивают людям в его положении. Со временем Рокки Локридж смог наладить отношения с семьей Фото: Jeff Robbins / AP «Он тогда продал свой дом, / Продал картины и кров / И на все деньги купил / Целое море цветов»

Грузинский художник Нико Пиросмани часто рисовал вывески для питейных заведений. Из-за сухого закона 1914 года он потерял заработок, жилье и ночевал на каменном полу в чужом подвале. Вскоре Пиросмани умер от простуды и голода. Считается, что он стал прообразом художника из песни «Миллион алых роз». В ней герой лишился дома из-за любви к актрисе Фото: РИА Новости Следующая фотография 1 / 19 «Я был бездомным, таксистом, дальнобойщиком»

На старте актерской карьеры Морган Фриман пробовал свои силы в Нью-Йорке. Кастинги шли неважно, и вскоре он оказался бездомным. В интервью Морган Фриман рассказывал, что искал и ел «старые пончики» Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Писатель Чарльз Буковски страдал алкоголизмом и, по собственным признаниям, не раз ночевал на скамейках в парках Фото: Ulf Andersen / Getty Images Первый литературный опыт Максима Горького провалился: после публикации поэмы «Песнь старого дуба» его раскритиковал писатель Владимир Короленко. После неудачи Максим Горький, пока известный как Пешков, отправился в путешествие по России. Во время него он работал сборщиком винограда, солекопом, портовым грузчиком и ночевал в бараках для бездомных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Море, бродяжничество, странствия показали мне, что это все-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал»

В 16 лет автор повести «Алые паруса» Александр Грин сбежал из дома, чтобы работать матросом. Но из-за юности не смог найти места в команде. В результате Грин голодал и бродяжничал около пяти лет Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!»

Поэтесса Ольга Седакова вспоминала, что, пока Венедикт Ерофеев писал свое самое известное произведение «Москва — Петушки», он оказался «совершенно нищим, бездомным» и постоянно кочевал по знакомым Фото: Коммерсантъ / Виктор Баженов / купить фото Подростком физик и разработчик синхрофазотрона Владимир Векслер сбежал из дома из-за конфликта с отчимом и несколько лет жил на улице Фото: Кристина Нерлих / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В возрасте 23 лет Холли Берри переехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Мать скептически отнеслась к задумке дочери и отказала ей в финансовой поддержке. В итоге Холли Берри остановилась в приюте для бездомных. К концу года она съехала оттуда, получив роль в мини-сериале «Живые куклы» Фото: Reuters / Mario Anzuoni «Я думал, мы просто пошли в поход»

В возрасте 12 лет актер Джим Керри оказался бездомным после того, как его отец потерял место в адвокатской конторе и единственный доход семьи Фото: Gus Ruelas / Reuters «Был бездомным, теперь в списках Forbes»

Рэпер The Weeknd родился в семье иммигрантов из Эфиопии. В юности он вместе с друзьями жил в социальной квартире и воровал продукты в супермаркете. Этот период своей жизни The Weeknd вспомнил в треке «Sidewalks» Фото: Chris O'Meara / AP Ради роли в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте» Джаред Лето жил на улицах Нью-Йорка и подружился с несколькими наркоманами: «Люди чувствовали бы себя неудобно, если бы они все кололись, а я — нет. Но у меня был отдельный шприц (с водой)... Я бы не стал это повторять» Фото: Andrew Kelly / Reuters «В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию»

Из-за нервного срыва матери и смерти отца Чарли Чаплин оказался на улице еще ребенком. По иронии судьбы самым известным киноперсонажем актера стал Бродяга. Впервые он появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в феврале 1914 года Фото: AP Ближе к 30 годам Жан-Клод Ван Дамм приехал покорять Голливуд и ночевал в гаражах прямо возле киностудий: «Мне давали пару покрывал и подушку. Это были все мои постельные принадлежности. Рано утром я наводил порядок в домах (владельцев гаражей) — это была моя плата за ночлег, а потом шел на кастинг» Фото: Visual China Group / Getty Images Солиста группы Nirvana Курта Кобейна выгнали из дома в возрасте семнадцати лет. В своей биографии он назвал это время «жизнью под мостом» Фото: Gutchie Kojima / Shinko Music / Getty Images Из романа Марка Твена «Принц и нищий»: «Когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя»

Писатель Марк Твен четыре года работал бродячим наборщиком. Он кочевал из города в город и иногда ночевал на улице. За годы работы Твен посетил Сент-Луис, Филадельфию, Вашингтон и Нью-Йорк Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На старте карьеры солист группы The Doors Джим Моррисон часто ночевал на крышах домов или под пирсом на пляже Венис-Бич. Сейчас в этом районе можно найти граффити с его портретом Фото: Jack Rosen / Getty Images В возрасте семи лет режиссер фильмов «Миссия невыполнима 2» и «Без лица» Джон Ву оказался в приюте для бездомных. Его семья переехала туда после крупного пожара, который случился рождественской ночью 1953 года в Гонконге. Он лишил крова около 50 тыс. человек Фото: Andrew Medichini / AP В возрасте 11 лет Харланд Сандерс сбежал из дома из-за побоев отчима и оказался бездомным. Сменив несколько десятков работ, он основал сеть ресторанов KFC и получил звание почетного полковника штата Кентукки за фирменный рецепт курицы Фото: Bob Grannis / Getty Images Боксер Рокки Локридж на пике формы нокаутировал ранее непобежденного Роджера Мейвезера и выиграл звание чемпиона мира во втором полулегком весе. После завершения карьеры он оказался бездомным и жил на пособие в $140, которое американские власти выплачивают людям в его положении. Со временем Рокки Локридж смог наладить отношения с семьей Фото: Jeff Robbins / AP «Он тогда продал свой дом, / Продал картины и кров / И на все деньги купил / Целое море цветов»

Грузинский художник Нико Пиросмани часто рисовал вывески для питейных заведений. Из-за сухого закона 1914 года он потерял заработок, жилье и ночевал на каменном полу в чужом подвале. Вскоре Пиросмани умер от простуды и голода. Считается, что он стал прообразом художника из песни «Миллион алых роз». В ней герой лишился дома из-за любви к актрисе Фото: РИА Новости Смотреть — Что именно нового вы узнали о бездомности? — Мы узнали более точное количество бездомных. Узнали больше про причины смертности: сколько вообще бездомных уходит и почему это происходит. Данные о том, что бездомные умирают на 19 лет раньше небездомных, прозвучали на встрече Совета по правам человека с президентом — впервые. В Москве умирает примерно 5 тыс. бездомных в год, по стране — 50 тыс. Правда, сейчас данные по смертности закрыты, мы сегодня опираемся на статистику за 2023 год. Еще мы узнали, что женская бездомность отличается от мужской,— раньше мы судили о потребностях бездомных в целом по мужскому опыту, потому что мужчин в проектах помощи гораздо больше. Но когда мы стали изучать отдельно женский опыт, то увидели, что и причины женской бездомности несколько другие, и потребности у бездомных женщин отличаются от потребностей мужчин. Мы также узнали больше о методах, на которых построена самая прогрессивная система помощи в других странах,— например, Housing First (концепция социальной помощи «Жилье прежде всего», практикуемая в некоторых странах Европы и в США.— “Ъ”). Главная ее идея: дом — это безусловное право, которое человек не должен заслуживать. Ольга Алленова о том, виноваты ли бездомные в своей судьбе Вообще, есть две школы социальной мысли в отношении бездомных. У нас используется так называемая лестничная система: в ней человек, чтобы получить жилье, должен пройти ступень за ступенью: сначала тарелка супа, потом постирать вещи и помыться, потом восстановить документы, потом найти работу. С каждым разом, на каждой ступени человеку нужно прикладывать все больше усилий. И если он это делает, то рано или поздно получит место в приюте, начнет трудиться, а потом по плану сопровождения снимет жилье или устроится на работу с проживанием. Но для человека в ситуации бездомности даже прийти вовремя к соцработнику — это задача со звездочкой, потому что требует от него колоссальных усилий. Так что по этой лестнице за помощью могут подняться немногие. А у людей с большим стажем на улице, у пожилых, с инвалидностью — просто нет сил на такой подъем. Вторая школа — Housing First. Она распространена в Америке и в Европе — например, в Финляндии вся система социальной защиты построена на ней. Людей сначала заселяют в жилье — не в приют, а туда, где они могут оставаться безусловно до конца жизни. И уже на этой базе выстраивается помощь: соцработники помогают человеку вспомнить, как жить самостоятельно, помогают ему найти работу. В таких проектах очень высокий процент реабилитации бездомных, то есть люди обживаются, социализируются. Это спасает жизни и уменьшает число людей на улице. В России этого пока нет, но мы знаем, к чему стремиться. — Вы считаете дом безусловным правом человека? — Абсолютно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужская комната приюта благотворительной организации «Ночлежка»в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Мужская комната приюта благотворительной организации «Ночлежка»в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ