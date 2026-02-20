Суд не поддержал претензии белгородского регоператора к ФАС и «Флагману»

Арбитражный суд Белгородской области подтвердил, что ФАС правомерно отказала ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) по жалобе на ООО «Флагман» (управляет экотехнопарком в Губкине). ЦЭБ настаивал, что действия фирмы, в 2022 году приостановившей оказание услуг из-за задолженности со стороны регоператора, нарушили антимонопольное законодательство, но надзорное ведомство не согласилось. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Процесс шел с августа прошлого года. По данным из картотеки арбитража, ЦЭБ и «Флагман» в октябре 2018 года заключили договор на услуги по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов с территорий Губкинского и Старооскольского городских округов. Регоператор несвоевременно оплачивал услуги, в связи с чем «Флагман» направил уведомление об остановке работы с 24 ноября 2022 года.

На дату прекращения оказания услуг долг по договору составлял 116 млн руб. Исполнитель в связи с этим задолжал поставщику электроэнергии и был вынужден объявить простой. ЦЭБ, в свою очередь, посчитал, что действия подрядчика, «являющегося субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Губкинского и Старооскольского городских округов, создали угрозу ущемления прав неопределенного круга лиц — потребителей услуги по обращению с ТКО».

Судебные разбирательства между ЦЭБом и «Флагманом» не прекращаются с 2022-го. Разногласия возникли в связи с тем, что до лета того года ЦЭБ считал мусор по объему, а затем начал считать по массе. Из-за разных оценок регоператор спорил и с другими участниками рынка — общие взаимные претензии сторон превышали 1 млрд руб.

Денис Данилов