В Кишиневе заочно арестовали оппозиционера Илана Шора по делу о хищении $100 млн

Суд в Кишиневе заочно арестовал молдавского предпринимателя, лидера блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илана Шора по уголовному делу о хищении $100 млн из Banca de Economii. Об этом сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры.

«Илан Шор обвиняется в том, что он выступил в роли организатора, подстрекателя и соавтора преступления, связанного с хищением иностранных активов, — деяния, совершенного несколькими лицами в рамках организованной преступной группы в особо крупных масштабах»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно обвинительному заключению, господин Шор с июля 2013 года по сентябрь 2014 года координировал преступную группу по выводу средств из Banca de Economii. В тот период он занимал должность гендиректора этого банка. По данным прокуратуры, Илан Шор контролировал несколько финансовых и банковских учреждений, через которые выводил деньги. В общей сложности преступная группа вывела $100 млн.

Илан Шор — основатель пророссийской партии «Шор», которую суд Молдавии признал незаконной. Партия организовывала в стране протесты с требованием отставки президента Майи Санду и ее команды. В 2023 году суд в Молдавии заочно приговорил его к 15 годам по делу о выводе $1 млрд из трех местных банков. Во время следствия по этому делу — в 2019 году — он покинул страну.