В Кишиневе заочно арестовали оппозиционера Илана Шора по делу о хищении $100 млн
Суд в Кишиневе заочно арестовал молдавского предпринимателя, лидера блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илана Шора по уголовному делу о хищении $100 млн из Banca de Economii. Об этом сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры.
«Илан Шор обвиняется в том, что он выступил в роли организатора, подстрекателя и соавтора преступления, связанного с хищением иностранных активов, — деяния, совершенного несколькими лицами в рамках организованной преступной группы в особо крупных масштабах»,— сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно обвинительному заключению, господин Шор с июля 2013 года по сентябрь 2014 года координировал преступную группу по выводу средств из Banca de Economii. В тот период он занимал должность гендиректора этого банка. По данным прокуратуры, Илан Шор контролировал несколько финансовых и банковских учреждений, через которые выводил деньги. В общей сложности преступная группа вывела $100 млн.
Илан Шор — основатель пророссийской партии «Шор», которую суд Молдавии признал незаконной. Партия организовывала в стране протесты с требованием отставки президента Майи Санду и ее команды. В 2023 году суд в Молдавии заочно приговорил его к 15 годам по делу о выводе $1 млрд из трех местных банков. Во время следствия по этому делу — в 2019 году — он покинул страну.
Дело Илана Шора о хищении $100 млн из Banca de Economii дополняет его предыдущие обвинения, включая приговор к 15 годам за вывод $1 млрд из трех молдавских банков в 2023 году. Это подчеркивает многолетнюю историю судебных преследований в отношении Шора, который покинул страну во время следствия в 2019 году.
Случай Шора не единственный, когда расследуются крупные хищения денежных средств, особенно при участии организованных групп. Например, в Украине расследовалось дело об организованной группе, похитившей у государства $100 млн, с которым был связан бывший министр энергетики Герман Галущенко. Также схожие преступления мошенничества в особо крупном размере, связанные с незаконным присвоением средств или отмыванием денег, расследовались в России, где суммы хищений варьировались от десятков до сотен миллионов рублей, как в случае с экс-вице-премьером Карачаево-Черкесии Ириной Гербековой, обвиняемой в хищении более 100 млн руб. из бюджета, или с предпринимателем, который, предположительно, похитил более 100 млн руб. через «Пушкинскую карту». Такие масштабные дела часто сопровождаются заочными арестами и международным розыском, если обвиняемые покидают страну, как это произошло с Иланом Шором.