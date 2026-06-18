Глава Пятигорска объяснил дефицит топлива повышенным спросом

В Пятигорске временный дефицит топлива на автозаправочных станциях возник из-за повышенного спроса в последние несколько дней. Об этом заявил глава города Дмитрий Ворошилов в «Максе».

«В зависимости от дефицита, спроса, подвоза ситуация по маркам топлива меняется»,— отметил господин Ворошилов. По его словам, на АЗС ЛУКОЙЛа в наличии бензин марки АИ-92. Кроме того, на подъезде — цистерны с АИ-95. На заправках «Газпрома» и «Роснефти» перебои могут происходить на время подвоза топлива с нефтебазы. На АЗС сети «Октан» в Ставропольском крае приобрести бензин можно только по топливным картам, сообщил Дмитрий Ворошилов.

Накануне Минэнерго Ставропольского края сообщило об ограничении некоторыми АЗС объема продажи топлива до 100 л на один автомобиль. На региональном уровне лимиты не вводили. В краевом Минпроме объяснили перебои распространением «неподтвержденной информации» и «началом сезона отпусков».