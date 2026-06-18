Нижегородские депутаты вновь отзовут инициативу по «долевке» в реконструкции ОКН
Законодательное собрание Нижегородской области повторно отзовет из Госдумы инициативу изменений в федеральное законодательство, предусматривающую использование денег дольщиков при реконструкции объектов культурного наследия (ОКН) в многоквартирные дома. Председатель комитета по градразвитию Василий Суханов пояснил, что инициатива уже получила замечания правительства РФ, и чтобы не получить отказ в Госдуме, ее решено отозвать из федерального парламента.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Он добавил, что проект изменений отзывается на дальнейшую доработку.
Как писал «Ъ-Приволжье», первый проект изменений от нижегородского заксобрания поступил на рассмотрение Госдумы в июне 2025 года, однако его отправили на доработку из-за замечаний Верховного суда, правительства РФ, правового управления Госдумы, экспертного управления президента РФ и других структур.
В новом законопроекте депутаты учли те замечания.
В Нижнем Новгороде сейчас реализуются два проекта, которые могли бы затронуть нововведения: «Дом чекиста» и ДК имени Ленина. Фактически оба здания сносят и будут восстанавливать заново в исторических фасадах.