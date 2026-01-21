Нижегородские власти повторно просят использовать «долевку» в реконструкции ОКН

Комитет заксобрания Нижегородской области по градостроительному развитию повторно подготовил проект изменений в федеральное законодательство, предусматривающий использование денег дольщиков при реконструкции объектов культурного наследия (ОКН). Депутаты предлагают внести изменения в закон об участии в долевом строительстве и отдельные законодательные акты.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Первый проект изменений от нижегородского заксобрания поступил на рассмотрение Госдумы в июне 2025 года, однако его отправили на доработку из-за замечаний Верховного суда, правительства РФ, правового управления Госдумы, экспертного управления президента РФ и других структур.

Как отмечается в пояснительной записке, нижегородские депутаты учли все замечания. В том числе теперь законопроект не содержит противоречий положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам.

Если Госдума поддержит инициативу в предложенном виде, закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. Представлять законопроект в Госдуме будет сенатор Ольга Щетинина.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце декабря 2024 года гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева сообщала, что на федеральном уровне решили поддержать нижегородскую инициативу по долевой реконструкции ОКН в многоквартирные дома.

В Нижнем Новгороде сейчас реализуются два таких проекта: по «Дому чекиста» и ДК имени Ленина. Фактически оба здания сносят и будут восстанавливать заново в исторических фасадах.

Галина Шамберина