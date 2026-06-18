Один из главных создателей чатбота Gemini перешел на работу в OpenAI
Ноа Шазир — вице-президент корпорации Google по разработке и один из руководителей ее подразделения по моделям искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI — сообщил об уходе из компании. Он написал в X, что переходит в OpenAI, отметив, что это было сложным решением.
Господин Шазир уже уходил из Google, где работал с 2000 года,— в 2021-м он покинул корпорацию и основал ИИ-стартап Character.AI. Позже в рамках партнерства этого стартапа с Google он вернулся в компанию и стал одним из руководителей Gemini. Сообщалось, что тогда Google заплатила за его возвращение вместе с командой около $2,7 млрд.
Теперь Ноа Шазир будет работать в OpenA — одном из основных конкурентов Google в сфере ИИ. Как отмечает CNBC, этот случай подчеркивает, насколько напряженную борьбу за специалистов в этой сфере ведут между собой основные игроки отрасли.
Уход Ноя Шазира в OpenAI подчеркивает не только борьбу за специалистов, но и острую конкуренцию между Google и OpenAI в целом. Обе компании активно развивают собственные модели искусственного интеллекта и ИИ-продукты. Google, например, разработала Gemini (включая Gemini 2.0 Flash Thinking), а также чат-бот Bard, которые напрямую противопоставляются разработкам OpenAI, таким как ChatGPT. Google также внедряет ИИ в свой поисковик, но более осторожно, чем, например, Microsoft, использующая ChatGPT в Bing.
OpenAI, в свою очередь, также стремится конкурировать с Google на ее основном рынке. Компания разрабатывает собственный поисковик, который будет интегрирован в ChatGPT, и готовит к запуску веб-браузер с искусственным интеллектом, призванный бросить вызов Google Chrome. Этот шаг позволит OpenAI получить прямой доступ к пользовательским данным, что является ключом к монетизации Google. Обе компании также активно привлекают инвестиции и борются за долю рынка ИИ-технологий, демонстрируя, что конкуренция затрагивает не только кадры, но и ключевые продукты и стратегические направления.