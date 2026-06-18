Один из главных создателей чатбота Gemini перешел на работу в OpenAI

Ноа Шазир — вице-президент корпорации Google по разработке и один из руководителей ее подразделения по моделям искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI — сообщил об уходе из компании. Он написал в X, что переходит в OpenAI, отметив, что это было сложным решением.

Господин Шазир уже уходил из Google, где работал с 2000 года,— в 2021-м он покинул корпорацию и основал ИИ-стартап Character.AI. Позже в рамках партнерства этого стартапа с Google он вернулся в компанию и стал одним из руководителей Gemini. Сообщалось, что тогда Google заплатила за его возвращение вместе с командой около $2,7 млрд.

Теперь Ноа Шазир будет работать в OpenA — одном из основных конкурентов Google в сфере ИИ. Как отмечает CNBC, этот случай подчеркивает, насколько напряженную борьбу за специалистов в этой сфере ведут между собой основные игроки отрасли.

Яна Рождественская