«Имама» из Воронежа осудили за вовлечение дочерей в террористическую организацию

Второй Западный окружной военный суд приговорил 54-летнего жителя Воронежа Рагима Фараджова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам за склонение и вовлечение знакомых и родственников, включая своих дочерей, в деятельность организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом рассказали в суде и прокуратуре города Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в Воронеже осужденный в 2022 году отправлял знакомому сообщения и видеоролики, агитируя того выехать на территорию другого государства для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций. В 2023-м он также проводил в качестве «имама» религиозные обряды и «проповеди», уговаривая и убеждая слушателей встать на путь терроризма. Следствие также считает, что он «систематически и поэтапно вел в отношении своих дочерей идеологическую обработку путем принуждения, угроз, убеждений, а также демонстрации им тематических видеороликов агитационного характера, побуждая и заставляя их таким образом войти в состав террористической организации».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вплоть до пожизненного лишения свободы). Из 12 лет заключения Фараджов (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) приговорен к четырем годам в тюрьме с отбыванием остального срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Как уточнили в суде, в заседании фигурант свою вину в инкриминируемом деянии не признал и заявил, что указанных действий он не совершал, а уголовное преследование в отношении него считает незаконным. Также он настаивал на отсутствии у него каких-либо радикальных религиозных убеждений.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

На прошлой неделе стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнего жителя Воронежа Артема Прорешного к девяти годам лишения свободы за приготовление к участию в террористической организации и публичное оправдание терроризма. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, Прорешный, негативно относившийся к проведению специальной военной операции, решил вступить в украинское военизированное объединение «Легион Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Денис Данилов