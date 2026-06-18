FT узнала сроки преодоления кризиса снабжения сухогрузов топливом в мире

Кризис снабжения топливом торгового флота, возникший из-за закрытия Ормузского пролива, будет продолжаться еще несколько месяцев после соглашения между США и Ираном. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали, что сухогрузам приходится ждать топлива около двух недель или проходить сотни миль дополнительно для заправки из-за нарушения маршрутов топливных поставок. Суда перенаправляют в разные страны, что увеличивает затраты балкеров.

Как рассказал FT гендиректор DryDel Shipping Костаса Делапортаса, судам приходится ожидать поставки топлива от 10 до 12 дней в Сингапуре или эмиратской Фуджейре. Ранее заправка занимала около двух-трех дней. Проблемой также стало снабжение смазочными материалами для двигателей. Некоторые из судов получили только 60% от заказанных объемов. При этом цена на них выросла на 40% по сравнению с прошлым годом. Глава Diana Shipping Семирамис Палиу рассказала, что за последние недели компания как минимум дважды перенаправляла суда из Японии в Южную Корею из-за нехватки топлива.

Иран закрыл Ормузский пролив после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля. 15 июня Вашингтон и Тегеран согласовали мирную сделку. По словам президента Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания документа 19 июня. После этого начнутся 60-дневные переговоры по вопросам мирного урегулирования.