«Второй тайм в исполнении англичан был просто великолепным»

На чемпионате мира по футболу завершился первый тур. Среди топ-команд, которые потеряли очки, оказалась Португалия. Звездная сборная с Криштиану Роналду в составе сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Другой претендент на титул — Великобритания — обыграла Хорватов (4:2). События на полях мундиаля спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob & Co Фото: Jacob & Co

— Евгений, после того, что мы увидели в исполнении Португалии, имеет ли смысл уже сейчас делать ставки на ее победу на турнире, выход в финал или хотя бы в полуфинал? Или пока все-таки лучше взять паузу и посмотреть, как команда будет выглядеть дальше?

— Если вы верите в сборную Португалии, то и после этого матча можете продолжать верить в ее победу на турнире. Это всего лишь первая игра. Что теперь, испанцы после ничьей с Кабо-Верде перестали считаться фаворитами? Конечно, нет. В истории футбола множество примеров, когда команда неудачно начинала турнир, а затем набирала ход и с каждым матчем выглядела все сильнее. Поэтому я не вижу никакой катастрофы мирового масштаба в ничьей с ДР Конго. Гораздо больше вопросов вызывает сам футбол, который сборная Португалии стала показывать после шестой минуты матча. И речь здесь не только о Криштиану Роналду, а о действиях команды в целом.

— А что скажете об англичанах? Мы ведь прогнозировали их победу, ставка на Гарри Кейна тоже зашла — он забил, причем дважды. Но счет 4:2, признаться, меня удивил. Не сам факт победы Англии — здесь как раз все было достаточно ожидаемо, — а именно результативность матча. Вас удивил такой счет?

— В победе англичан я, пожалуй, не слишком сомневался, а вот четыре забитых мяча действительно удивили. Согласитесь, первый тайм матча с Хорватией стал приятной аномалией для любого болельщика, в том числе нейтрального: четыре удара в створ — четыре гола. Посмотрите, что произошло. Такой опытный игрок, как Модрич, вынося мяч из своей штрафной, попал в Мадуэке. Затем Ливакович вышел с линии ворот, а хорватские футболисты раньше времени вбежали в штрафную до удара. Так бывает. По большому счету, первого гола Кейна с пенальти могло и не быть. Но особенно забавно сейчас читать английские СМИ. Они восхищаются стандартными положениями в исполнении сборной Англии, и вполне заслуженно: команда действительно отлично использовала стандарты, создала после них множество опасных моментов, а Кейн и вовсе забил после углового. При этом весь сезон те же английские СМИ критиковали «Арсенал» именно за игру на стандартах. Такие вот двойные стандарты.

Если же говорить о матче в целом, то второй тайм в исполнении англичан был просто великолепным. К первой половине встречи вопросы еще остаются: по-настоящему голевых и качественных моментов у команды было не так много. А вот после перерыва — только аплодисменты. Если команда Тухеля продолжит играть в таком же ключе, очень быстро забудется вся критика в адрес немецкого специалиста, в том числе со стороны английских экспертов, которые возмущались его назначением и говорили, что он разрушает сборную, не взяв на чемпионат мира ряд звезд, включая Палмера, Фодена и других. После такого второго тайма вопросов к нему не останется. Хорваты фактически выживали на поле. Если бы не Ливакович, счет 4:2 выглядел бы совсем иначе — вполне могло закончиться и 6:2, и 7:2.

— После вашего спича о сборной Узбекистана я поставил на то, что забьют обе команды, и ставка зашла. Как вам первая игра дебютанта чемпионата мира против Колумбии?

— Ох, на самом деле, мы понимаем разницу в классе между этими командами. И, честно говоря, меня всегда настораживает, когда при очевидном преимуществе одной сборной такая большая разница в коэффициентах. Но к Узбекистану, давайте откровенно, вопросов почти нет. Да, команда пропустила крайне обидный второй мяч — фактически после собственного аута. Одна ошибка, недостаток опыта или просто неудачный эпизод — и сразу наказание. При этом, на мой взгляд, узбекистанцы вполне могли зацепиться даже за очки. Играли самоотверженно, чего стоит хотя бы эпизод с Хусановым, который на скорости врезался в оператора. Особенно жаль момент Каримова уже на сотой минуте, когда он попал в перекладину. Во-первых, это мог бы быть один из самых красивых голов турнира. Во-вторых, такой мяч серьезно повлиял бы на разницу голов, а с показателем «минус два» дальше будет непросто, особенно в матчах против Конго и сборной Португалии, которая, думаю, после первой игры будет выглядеть иначе. Но если говорить в целом, у меня к Узбекистану нет никаких претензий. Молодцы — это главное, что можно сказать. Команда сыграла даже лучше, чем многие ожидали. Все решила одна ошибка, один неудачный эпизод после собственного аута. Такое в футболе случается. Но по самоотдаче, настрою и качеству игры узбекистанцы заслуживают только похвалы.

— 18 июня у нас второй тур. Начну с матча лидеров группы А — Мексика против Южной Кореи. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу Мексики чуть выше 2, на успех корейцев — выше 4. Есть, правда, один нюанс: обе команды, по большому счету, может устроить ничья. Как думаете, стоит ли присмотреться к ничейному исходу или все-таки команды не станут расписывать мировую?

— Я думаю, разговоры о том, что команды могут сыграть на устраивающий обе стороны результат, пока преждевременны. Такие истории обычно возникают ближе к третьему туру, когда турнирная ситуация становится более понятной. Сейчас еще рано. Если есть возможность занять место повыше в группе и получить более удобную сетку плей-офф, никто добровольно отказываться от этого не станет. При этом меня немного удивляет такая существенная разница в коэффициентах в пользу сборной Мексики. Если вспомнить ее матч против ЮАР, то мексиканцы выглядели далеко не убедительно. Более того, я бы не сказал, что они показали какой-то выдающийся футбол против одной из самых слабых и неорганизованных команд турнира. И это при том, что целый тайм они играли в большинстве. Я уже говорил, что после шестой минуты матча с ДР Конго сборная Португалии перешла на слишком медленный и пассивный футбол. Так вот, Мексика в стартовой игре выглядела очень похоже. Южнокорейцы, напротив, произвели впечатление быстрой, энергичной и очень подвижной команды. Да, мексиканцы превосходят соперника в физической мощи, да и наличие такого игрока, как Хименес, многое значит. Но мне кажется, что здесь далеко не все так очевидно. Более того, не исключаю, что корейцы вполне способны побороться не только за ничью, но и за победу

— Корейцы не проиграют — хороший вариант, почти 2 там, по-моему.

— В принципе, это удовлетворит и ваш прогноз, что они могут в ничью сыграть — и то, и то.