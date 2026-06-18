Верховный суд инициировал антикоррупционный иск против судьи Якубовской
Верховный суд (ВС) России направил в прокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска против судьи Четвертого кассационного суда Екатерины Якубовской. Причиной стала информация об операциях с недвижимостью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ВС.
По данным источника ТАСС, судью подозревают в вынесении постановления за вознаграждение. В частности, в 2023 году ей продали квартиру в элитном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости. Это обнаружили во время проверки перед назначением госпожи Якубовской на вышестоящую должность.
Екатерина Якубовская начала карьеру в 2001 году: тогда ее назначили судьей Красноармейского районного суда в Краснодарском крае. В 2015 году она стала судьей Краснодарского краевого суда. Указом президента России от 2019 года госпожу Якубовскую назначили судьей Четвертого кассационного суда.
Иск против судьи Якубовской является частью общей тенденции антикоррупционных исков Генеральной прокуратуры, которая усилилась после решения Конституционного суда от 31 октября 2024 года. Это решение позволило Генпрокуратуре изымать коррупционные активы без применения сроков исковой давности, что значительно расширило возможности надзорного ведомства в борьбе с коррупцией среди чиновников и судей.
За прошедший год в рамках подобных исков были изъяты активы на миллиарды рублей у высокопоставленных судей, например, у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова (более 13 млрд руб.) и бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова (более 9 млрд руб.). Также Генпрокуратура предъявила несколько исков бывшему главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его семье, изъяв у них активы на общую сумму более 18 млрд руб. Эти дела показывают, что практика антикоррупционных исков активно применяется, особенно к судьям Краснодарского края и связанным с ними лицам.
Примечательно, что в случае с Виктором Момотовым и его компаньонами, в суде также рассматривались материалы об организации проституции в принадлежащих им отелях сети Marton, что указывает на возможное наличие дополнительных уголовных аспектов в делах о коррупции. Проверки касались также Наталии Хахалевой (сестры бывшего зампреда Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой) и других судей Краснодарского края, что свидетельствует о системности проблемы в регионе.