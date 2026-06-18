Верховный суд инициировал антикоррупционный иск против судьи Якубовской

Верховный суд (ВС) России направил в прокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска против судьи Четвертого кассационного суда Екатерины Якубовской. Причиной стала информация об операциях с недвижимостью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ВС.

По данным источника ТАСС, судью подозревают в вынесении постановления за вознаграждение. В частности, в 2023 году ей продали квартиру в элитном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости. Это обнаружили во время проверки перед назначением госпожи Якубовской на вышестоящую должность.

Екатерина Якубовская начала карьеру в 2001 году: тогда ее назначили судьей Красноармейского районного суда в Краснодарском крае. В 2015 году она стала судьей Краснодарского краевого суда. Указом президента России от 2019 года госпожу Якубовскую назначили судьей Четвертого кассационного суда.

Никита Черненко