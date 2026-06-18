Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга по миграционной привлекательности

По итогам первого полугодия 2026 года Челябинск занял 47-е место из 69 в рейтинге миграционной привлекательности городов России. Список составляли специалисты Финансового университета при Правительстве РФ.

В основе рейтинга лежит опрос россиян. Они отвечали, собираются ли переехать из города, в котором живут, в другой; если да, то куда именно. Кроме того, у жителей страны выясняли, намереваются ли они приобрести недвижимость в другом городе. В случае положительного ответа также необходимо было сообщить, какой именно муниципалитет привлек россиянина. За баланс между желающими уехать и остаться Челябинск получил восемь баллов из 100 возможных. Баланс между потенциальными покупателями жилья в столице Южного Урала и ином городе оценили в 18 баллов. Общая миграционная привлекательность Челябинска составила 13 баллов.

Лидерами рейтинга стали Калининград (итоговый балл — 90), Ярославль (79) и Сочи (71).

Виталина Ярховска