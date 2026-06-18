В Британии погиб тысячелетний дуб из легенды о Робин Гуде

Один из самых крупных дубов Великобритании возрастом почти 1,2 тыс. лет, вероятно, погиб. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экспертов Королевского общества защиты птиц. Большой дуб (The Major Oak) в Шервудском лесу связывают с легендами о Робин Гуде.

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В последние годы, по словам специалистов, наблюдалось заметное снижение качества и количества листьев. Весной же этого года впервые листья на дубе не распустились вовсе. Точную причину гибели определить сложно, отметили в организации. Среди основных факторов — «огромная человеческая активность» вокруг дуба, а также «благонамеренные вмешательства в структуру дерева». Эксперты отметили волны жары и засухи, а также изменение климата.

Как добавили в Обществе защиты птиц, почва вокруг дуба заметно уплотнилась из-за многочисленных посетителей. Это затрудняло проникновение дождевой воды в почву и усвоение корнями кислорода. С 1970-х годов территорию вокруг дерева огородили забором. Кроме того, при первых попытках сохранить дерево установили опоры для наиболее крупных его ветвей. Однако эти меры также, вероятно, поспособствовали его гибели.

Дуб останется в Шервудском лесу как место обитания для диких животных и «природный памятник» для посетителей. Саженцы Большого дуба также высадили по всему миру. Дерево будет разлагаться еще несколько десятилетий.

Большой дуб находится в Шервудском лесу в графстве Ноттингемшир. Легенда гласит, что Робин Гуд использовал полый ствол дуба как свое убежище. Название дерева закрепилось после описания в книге 1790 года майора Хеймана Рука о древнейших дубах Шервуда. Книга положила начало первой волне туризма ко всемирно известному дереву.