По предварительным данным, в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Раменском пострадали три человека, включая ребенка — они госпитализированы. По одному пострадавшему — в Дзержинском и Солнечногорске. В Люберцах госпитализированы двое мужчин. В Котельниках пострадали девять человек, в том числе ребенок; один взрослый от госпитализации отказался, еще одному помогли амбулаторно.

«Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ "Садовод" в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки», — уточнил господин Воробьев. Он заверил, что «все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», власти «на связи с семьями» и окажут «всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака».

Подмосковная прокуратура сегодня открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА.

В 12:22 мск в новость внесены изменения: уточнено число пострадавших.