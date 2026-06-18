Россия впервые поставила крабов в Мексику

Россия за январь — май 2026 года поставила в Мексику около 3,5 т мороженых крабов на сумму около $200 тыс. Об этом сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт». По данным ведомства, ранее в эту страну Россия крабов не поставляла.

Кроме крабов в этом году Россия поставила в Мексику растворимый кофе (на сумму более $1,7 млн), активные дрожжи (более $530 тыс.), пиво (более $10 тыс.) и другую продукцию АПК.

В конце мая в дайджесте «Агроэкспорта» сообщалось, что Мексика становится одним из перспективных направлений для экспорта российского зерна. Страна входит в число крупных импортеров зерна (порядка 5–6 млн т в сезон), однако из-за географического фактора на рынке высока конкуренция с США и Канадой. Российский союз экспортеров и производителей зерна прорабатывает организацию деловой миссии в Мексику.