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В Екатеринбурге можно будет бесплатно сдать старые шины

Жители Екатеринбурга с 20 июня и до декабря смогут бесплатно сдать старые шины, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Принимать шины будут на ул. Минометчиков, 30. Сдать их можно будет каждую субботу, не более четырех штук от одного человека и только дважды в год.

Помимо этого, жители смогут сдать мелкую бытовую технику, зарядные устройства, компьютеры и телефоны, отработанные масла. В администрации напомнили, что отработанные шины к обычным отходам не относятся и складировать их на общих контейнерных площадках нельзя.

В мае власти Екатеринбурге сообщили о планах создать организацию по переработке шин. Ежегодно в городе образуется около 3 тыс. шин, при этом зачастую их выбрасывают возле обычных баков.

Анна Капустина

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