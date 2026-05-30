Власти Екатеринбурга создадут организацию по утилизации шин

В Екатеринбурге на базе МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» создадут организацию для проведения сбора, транспортирования, обработки и утилизации автомобильных шин. Как сообщили в администрации, соответствующее решение мэр Алексей Орлов принял по итогам рабочего совещания с руководителями районов и профильных комитетов по организации содержания территории города.

По данным властей, в Екатеринбурге ежегодно образуется более 3 тыс. тонн старых шин. Из-за отсутствия городской инфраструктуры для их легальной сдачи большую часть отходов горожане свозят на контейнерные площадки и нелегальные свалки в леса, которые позже ликвидируются за счет средств местного бюджета.

Председатель комитета администрации по экологии и природопользованию Игорь Русинов отметил, что из отработанных шин могут производить резиновую крошку для благоустройства территорий: создания плитки, бордюров, спортивных и детских покрытий, технических изделий. «Для города это создает возможность перейти к циклической модели: отходы, который раньше становились свалкой, возвращаются в городскую среду в виде полезной продукции»,— добавили в мэрии.

Ранее власти сообщили, что региональный оператор по обращению с мусором «Спецавтобаза» в 2025 году принял от организаций и автовладельцев Екатеринбурга 20 тыс. отработанных автопокрышек. В компании пояснили, что стоимость утилизации легковых шин составляет от 67 до 150 руб. за штуку в зависимости от диаметра.

Василий Алексеев