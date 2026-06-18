Лучшие университеты мира стали более ближневосточными

Британская компания Quacquarelli Symonds опубликовала очередной рейтинг лучших вузов мира — QS World University Rankings 2027. Первые места в нем занимают американские и британские университеты, однако авторы рейтинга отмечают существенное улучшение показателей учебных заведений из Азии и Ближнего Востока. Среди российских вузов лучшее место в рейтинге занял Московский государственный университет — 115-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге вот уже в пятнадцатый раз занял Массачусетский технологический университет (MIT). Состав топ-10 также не изменился по сравнению с прошлым годом, хотя некоторые университеты повысили или понизили позицию внутри первой десятки. Второе место поделили Стэнфордский университет (признан нежелательной организацией в РФ) и Имперский колледж Лондона, на четвертом месте — Оксфорд, на пятом — Гарвард. Также в топ-10 вошли Кембриджский университет, Калифорнийский технологический университет, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Университетский колледж Лондона и Национальный университет Сингапура.

Всего в рейтинге QS в этом году 1504 самых престижных высших учебных заведения мира. Компания публикует такие рейтинги с 2004 года. Ее аналитики отбирают и ранжируют университеты по нескольким ключевым параметрам, включая репутацию среди работодателей, академические заслуги, соотношение количества преподавателей и учащихся, долю иностранных студентов, взаимодействие с иностранными университетами, индекс цитируемости научных работ вуза.

Авторы рейтинга отмечают, что, хотя США по-прежнему лидируют в рейтинге — в нем 184 американских университета, и многие из них занимают высокие места,— в последние годы свои позиции существенно улучшают учебные заведения из Азии и Ближнего Востока.

В топ-20 много азиатских университетов: туда вошли Гонконгский университет, сингапурский Наньянский технологический университет, Пекинский университет, Университет Цинхуа (также находится в Пекине) и Китайский университет Гонконга. Среди индийских учебных заведений самую высокую строчку занимает Индийский технологический институт в Дели (118-е место).

Существенно улучшили показатели ближневосточные учебные заведения. «Арабский регион демонстрирует значительный прогресс: все четыре ведущих университета поднялись в рейтинге и достигли рекордных для себя позиций»,— отмечают аналитики QS.В их числе саудовские Университет нефти и минералов имени короля Фахда (63-е место) и Университет короля Сауда (107-е), Катарский университет (109-е), эмиратский Университет Халифа (147-е).

В рейтинг вошло 33 российских университета по сравнению с 40 вузами годом ранее. Самую высокую позицию среди российских вузов традиционно занимает МГУ им. М. В. Ломоносова — он занял 115-е место. В рейтинге прошлого года он был на 105-м, а самое высокое, 74-е, место он занимал в 2021 году. Также высокие места заняли МГТУ им. Баумана (318), РУДН (359), Санкт-Петербургский государственный университет (390), Высшая школа экономики (423), Казанский (Приволжский) федеральный университет (468), Новосибирский государственный университет (488).

Яна Рождественская