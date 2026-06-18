«Евраз» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Евраз» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщили в компании. Финансовые результаты за прошлый год «Евраз» также не раскрыл.

«Учитывая финансовые результаты за отчетный 2025 год, сохраняющуюся высокую волатильность на рынках сбыта, негативные прогнозы по ценовому тренду, усиление фискального и санкционного давления, совет директоров пришел к выводу, что выплата дивидендов по итогам 2025 года не соответствует интересам ПАО "Евраз" и его акционеров»,— следует из сообщения компании (цитата по «Интерфаксу»).

В повестку собрания акционеров также входили пункты об избрании членов совета директоров и аудитора. В совет директоров выдвинули пять кандидатов. Аудитором предложили назначить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

В мае 2026 года ПАО «Евраз» включили в третий уровень листинга. Акции компании (EVRZ) стали торговаться на Московской бирже. С апреля российские активы Evraz Plc переведены на ПАО «Евраз». В последний раз компания выплачивала дивиденды еще до реструктуризации — за 2021 год в размере 14,9 руб. на акцию (около $0,21).