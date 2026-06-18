Выпускные обозначили тренды

Вечеринки в стиле «Эйфории» или YouTube-подкастов, Татьяна Буланова и Shaman на ВДНХ: до школьных выпускных осталось меньше двух недель. Сколько стоит собраться на главный праздник будущих студентов?

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В большинстве российских школ выпускные запланированы на 27 июня. Тогда же на ВДНХ для школьников устроят общегородское шоу с участием порядка 60 артистов — от Алсу до Сергея Лазарева. А в Санкт-Петербурге, помимо «Алых парусов» возведут целый «город мечтателей». Более камерные вечеринки на несколько классов в этом сезоне пройдут в стиле популярных шоу, сериалов или церемонии «Оскара», говорит руководитель ивент-агентства «РеФри» Юрий Мирошников:

«Есть еще небольшой сегмент, когда рассматривают нестандартные территории — например, какой-то парк-отель. Был проект, который мы делали, условно, на природе: загородная площадка с глэмпингами в стиле фестивалей, причем не только тех, которые проходят в России. Год от года стоимость повышается как на аренду площадки, так и на банкетное меню — в среднем на 10–15%. Билеты могут стоить от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. в среднем. Мероприятие для отдельного класса или школы в среднем обходится где-то в районе 20-25 тыс. руб. на человека».

Бронировать площадки, искать ведущего, музыкантов и продумывать другие детали будущего вечера выпускников начинают минимум за год. И большая часть расходов приходится на локацию и развлекательную часть. Только выступление музыкантов второго порядка обойдется в 200 тыс. руб., рассказывали “Ъ FM” организаторы. Плюс сборы самого выпускника. Главное, ведь не только чтобы костюмчик хорошо сидел. В макияже в этом году в тренде дорогая натуральность: сияющая кожа и легкие акценты, указывает основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов:

«Май был хуже, чем в прошлом году, на 10-15%. Есть надежда, что бизнес немного поднимется как раз за счет выпускных.

Средняя стоимость укладки для выпускницы в Москве — около 9 тыс. руб., макияжа — 3,5-5 тыс. руб. То есть образ в среднем стоит около 15 тыс. руб., а в люкс-сегменте — от 30 тыс. руб. Основной тренд — натуральные длинные волосы: локоны, кудри или, наоборот, выпрямление. Также снова вошли в моду различные узоры в прическах и цветы».

Что касается нарядов, в центре удобство, минимализм и стиль кэжуал. Кеды, оверсайз пиджаки и даже обычная повседневная одежда зумеров, на радость родителям, оказались намного ближе недавно модных нарядов кислотного цвета и люксовых аксессуаров. По данным «Чек Индекса», минимальная стоимость образа для выпускницы в этом году составила 20 тыс. руб. — почти в два раза дороже, чем для выпускника. В 2025 году тенденция была обратная. И, как отмечали эксперты, тогда мужской образ как бы намекал на перспективу дальнейшего карьерного роста. К чему луки юношей будут отсылать в этом сезоне, вопрос дискуссионный. Девушки сейчас выбирают платья в стиле ланжери, смелые костюмы с широкими брюками и яркие корсеты. Но есть необычный для этого мероприятия тренд, говорит куратор-преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School, основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова:

«Новинка этого сезона выпускных — асимметричный крой, необычные вырезы, платья на одно плечо и каскадные юбки. В приоритете органический хлопок, шелк и лен — такой экошик, который поддерживает тренд на экологичность. Если говорить о юношах, то это костюм, но в более расслабленном стиле: пиджак оверсайз в сочетании с широкими брюками, рубашка навыпуск.

Общий тренд — комфорт и практичность: образ должен быть таким, чтобы его можно было носить и после выпускного, разобрав на отдельные элементы».

Ведь стилизация, как известно, лучший друг студента.

Екатерина Вихарева