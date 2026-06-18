Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН

Президент Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани. Господин Путин отметил достойные результаты сотрудничества РФ и стран Ассоциации, а также расширение партнерства в различных областях, в том числе в торговле и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они (отношения России и АСЕАН.— “Ъ”) имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества»,— сказал российский президент.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит проходит в Казани 17-19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон. Накануне глава государства провел несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, а также торжественный прием в новом здании театра имени Камала.