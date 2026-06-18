В Иркутске задержали трех человек за мошенничество со 102 га земли на 142 млн руб.

В Иркутске задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с земельными участками на Байкальском тракте вблизи залива реки Ангара. Расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2022 году с компанией-застройщиком были заключены договоры аренды и комплексного развития двух участков общей площадью 102 га, находящихся в федеральной собственности. В 2024 году застройщик в нарушение закона и договорных обязательств разделил эти земли на 450 участков и начал предлагать их в субаренду гражданам и юридическим лицам. В течение 2024 и 2025 годов часть участков была передана новым арендаторам, от которых компания получила 142 млн руб.

Источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщил “Ъ”, что речь идет о компании «ООО "Рубигрант"», зарегистрированной в Москве. Земли в аренду ей были переданы по итогам аукциона, проведенного госкорпорацией «Дом.РФ». По условиям договора комплексного развития компания до 2036 года должна была построить более 100 тыс. кв. м жилья, объекты социальной и инженерной инфраструктуры.

Влад Никифоров, Иркутск