Ведущие банки США ограничили доступ к ИИ Anthropic в Китае

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase запретил своим сотрудникам в Гонконге доступ к моделям искусственного интеллекта компании Anthropic. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что сотрудники гонконгского подразделения теперь не могут получить доступ к популярной нейросети Claude. Источники FT утверждают, что такое решение было принято на основании условий лицензионного соглашения между Anthropic и JPMorgan.

Ранее сообщалось, что ведущий инвестбанк США Goldman Sachs запретил своим сотрудникам в Гонконге использовать ИИ от Anthropic. По словам источников, банк придерживался строгой интерпретации условий использования Anthropic, которые исключают использование сервиса в материковом Китае, включая бывшую британскую территорию Гонконг.

FT отмечает, что западные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI и Claude от OpenAI, запрещены в материковом Китае в рамках так называемого Великого китайского файрвола, который ограничивает доступ к информации из-за пределов страны. Доступ к этим моделям из Гонконга напрямую также невозможен, однако некоторые международные организации смогли обойти эти ограничения.

Евгений Хвостик