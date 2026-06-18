Ведущие банки США ограничили доступ к ИИ Anthropic в Китае
Крупнейший американский банк JPMorgan Chase запретил своим сотрудникам в Гонконге доступ к моделям искусственного интеллекта компании Anthropic. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что сотрудники гонконгского подразделения теперь не могут получить доступ к популярной нейросети Claude. Источники FT утверждают, что такое решение было принято на основании условий лицензионного соглашения между Anthropic и JPMorgan.
Ранее сообщалось, что ведущий инвестбанк США Goldman Sachs запретил своим сотрудникам в Гонконге использовать ИИ от Anthropic. По словам источников, банк придерживался строгой интерпретации условий использования Anthropic, которые исключают использование сервиса в материковом Китае, включая бывшую британскую территорию Гонконг.
FT отмечает, что западные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI и Claude от OpenAI, запрещены в материковом Китае в рамках так называемого Великого китайского файрвола, который ограничивает доступ к информации из-за пределов страны. Доступ к этим моделям из Гонконга напрямую также невозможен, однако некоторые международные организации смогли обойти эти ограничения.
Ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в Китае связаны с его стремлением регулировать эту сферу и проверять ИИ-модели на соответствие «ключевым социалистическим ценностям». Китайские власти, включая Управление по вопросам киберпространства, обязали крупные технологические компании проходить тестирование ИИ-моделей, в том числе по политическим и идеологическим вопросам.
Подобные меры являются частью более широкой глобальной тенденции регулирования ИИ. В США также активно обсуждают подходы к регулированию ИИ, исходя из опасений, что наиболее мощные ИИ-модели могут представлять угрозу национальной безопасности. Власти США уже вводили ограничения на экспорт чипов для ИИ в Китай, опасаясь их использования в военных целях. Сама компания Anthropic ранее высказывалась в поддержку права властей блокировать новые модели ИИ, если они представляют риски.