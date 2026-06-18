С сына челябинского экс-губернатора не будут взыскивать 6 млн рублей за Porsche

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по иску Андрея Грициенко к Александру Дубровскому. Истец отказался взыскивать с сына бывшего губернатора Бориса Дубровского средства за купленный автомобиль марки Porsche, сообщает пресс-служба суда.

Заявление Андрей Грициенко подал в марте 2026 года. Он хотел признать договор купли-продажи Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT 2012 года выпуска от марта 2025-го недействительным. Тогда суд обязал бы Александра Дубровского и его финансового управляющего Павла Стешенцева вернуть 6,3 млн руб. за транспортное средство. Однако через три месяца истец отказался от требований, производство по делу прекращено.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, арбитражный суд региона признал Александра Дубровского банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Сын бывшего губернатора Челябинской области заявил о долгах в размере 274 млн руб.

Виталина Ярховска