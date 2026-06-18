Война в Иране негативно отразилась на экспорте швейцарских часов
В мае объемы экспорта швейцарских часов выросли только на 0,4% в годовом выражении, что связано с ситуацией вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. За первые пять месяцев года экспорт упал на 3,1%. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Федерация швейцарской часовой промышленности.
Показатели мая федерация назвала «стабильными», учитывая, что падение экспорта в марте составило 1,6%, а в апреле — 16,6%. Общая стоимость экспортированных в мае 1,2 млн часов составила 2,1 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд). Активнее всего в мае продавались биметаллические модели из золота и стали, их экспорт вырос на 34%. Но этот рост не смог компенсировать падение спроса на более популярные у потребителей модели из стали. В США рост поставок в мае составил 12,3%, во Францию экспорт вырос на 57%, Великобританию — 24,9%. Экспорт в Китай упал на 21,4%. Поставки в ОАЭ, непосредственно затронутые ситуацией на Ближнем Востоке, упали на 13,5%.
Ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, которая, согласно новости, влияет на экспорт швейцарских часов, характеризуется длительной нестабильностью и конфликтами. Ранее, в июне 2025 года, между Ираном и Израилем произошла 12-дневная война, которая повлияла на иранскую ядерную программу и привела к истощению военного потенциала Ирана. В июле 2025 года США и Израиль обсуждали возможность новых ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, если Тегеран откажется от переговоров, поскольку часть объектов могли быть быстро реанимированы.
Геополитические риски в регионе Ближнего Востока оказывают влияние на мировые рынки, в том числе на цены на нефть. Например, в апреле 2026 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева указывала, что мировая экономика может замедлиться или даже уйти в рецессию, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Она также отмечала, что из-за ближневосточного конфликта мировое сообщество не получает 20% нефти и газа. Военные события в Иране также замедляют поставки и увеличивают издержки за счет «военных премий» судовладельцам.
Замедление экспорта швейцарских часов может быть частью более широкой тенденции. В прошлом, 2024 году, экспорт швейцарских часов уже падал быстрее на фоне слабого спроса в Китае и США, при этом снижение интереса к дорогим часам связывалось с общим падением потребительского доверия и борьбой производителей с инвестиционными покупателями. Ранее, в 2025 году, экспорт в США, крупнейший рынок для швейцарских часов, упал на 55% после введения импортных пошлин.