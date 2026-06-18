Война в Иране негативно отразилась на экспорте швейцарских часов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, которая, согласно новости, влияет на экспорт швейцарских часов, характеризуется длительной нестабильностью и конфликтами. Ранее, в июне 2025 года, между Ираном и Израилем произошла 12-дневная война, которая повлияла на иранскую ядерную программу и привела к истощению военного потенциала Ирана. В июле 2025 года США и Израиль обсуждали возможность новых ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, если Тегеран откажется от переговоров, поскольку часть объектов могли быть быстро реанимированы.

Геополитические риски в регионе Ближнего Востока оказывают влияние на мировые рынки, в том числе на цены на нефть. Например, в апреле 2026 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева указывала, что мировая экономика может замедлиться или даже уйти в рецессию, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Она также отмечала, что из-за ближневосточного конфликта мировое сообщество не получает 20% нефти и газа. Военные события в Иране также замедляют поставки и увеличивают издержки за счет «военных премий» судовладельцам.

Замедление экспорта швейцарских часов может быть частью более широкой тенденции. В прошлом, 2024 году, экспорт швейцарских часов уже падал быстрее на фоне слабого спроса в Китае и США, при этом снижение интереса к дорогим часам связывалось с общим падением потребительского доверия и борьбой производителей с инвестиционными покупателями. Ранее, в 2025 году, экспорт в США, крупнейший рынок для швейцарских часов, упал на 55% после введения импортных пошлин.