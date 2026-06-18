Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по состоянию на 10:33 составлял 2456,8 пункта, теряя 1,14% к закрытию предыдущего дня. Минимальная отметка на утренних торгах — 2449,8 пункта. Последний раз индекс опускался ниже 2450 пунктов 20 декабря 2024 года.

Лидерами падения на российском рынке утром 18 июня стали бумаги АЛРОСА (-3,08%), «Роснефти» (-3,05%) и «Татнефти» (-2,56%). Наибольший рост продемонстрировали акции ЮГК (+1,01%), ПИКа (+0,67%) и «Хэдхантера» (+0,54%). Индекс РТС к тому же моменту опускался на 0,98% — до 1065,4 пункта.