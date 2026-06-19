Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов России за первый квартал 2026 года

Место в целом по перевозкам по грузообороту по количеству вагонов в собственности в управлении ПГК 1 1 1 3 3 ФГК 2 5 7 1 1 «Атлант» 3 3 2 2 2 НТК 4 2 3 6 4 «Трансойл» 5 4 6 5 8 Globaltrans 6 7 8 4 6 «Деметра-Холдинг» 7 9 11 7 7 «Модум-Транс» 8 6 4 12 5 «Уголь-Транс» 9 8 5 10 12 «Трансконтейнер» 10 13 9 8 10 «Газпромтранс» 11 14 14 14 11 RailGo 12 16 16 9 9 «ЛУКОЙЛ-Транс» 13 15 19 н/д 15 «Нефтетранссервис» 14 12 13 11 12 «Новотранс» 15 10 10 13 10 «Первый промышленный оператор» 16 11 20 15 11 «Транспортные технологии» 17 18 21 18 18 «Урал Логистика» 18 22 24 16 22 НХТК 19 24 26 26 24 «ТалТЭК Транс» 20 23 18 29 23