Нефтепереработке придадут ускорение

Российский рынок катализаторов постепенно переходит от импорта к собственному производству. Отечественные компании на горизонте до 2031 года смогут занять более 80% в объемах поставок на внутренний рынок. При этом целью разработки новых продуктов должно стать не импортозамещение, а собственное стратегическое развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доля отечественных катализаторов нефтепереработки в общем объеме потребления в России, по оценке Kept, превысит 80% в следующие пять лет. Этому будет способствовать стратегия по наращиванию производства нефтепродуктов. Добиться этого без обеспечения высокой глубины переработки и соответствия продукции международным стандартам невозможно. Так что решающую роль в этом процессе играют катализаторы. Эти невидимые ускорители снижают энергозатраты, позволяют получить больший объем продукции. Более 80% процессов на нефтеперерабатывающих заводах — каталитические. Сегодня емкость рынка каталитических систем для нефтепереработки оценивается в 25–30 тыс. тонн в год.

Прекращение зарубежных поставок

Изменившаяся экономическая ситуация в 2022 году сильно повлияла на рынок катализаторных систем. На тот момент зависимость сектора от импорта составляла 70–80%, а по отдельным позициям была 100-процентной. Поэтому сегодня обеспечение высокого качества локализованной продукции — стратегический вопрос для нефтеперерабатывающей отрасли.

Среди наиболее востребованных материалов: катализаторы для каталитического крекинга, риформинга, гидрокрекинга, гидроочистки, изомеризации и алкилирования. Именно они отвечают за расщепление тяжелых нефтяных фракций в бензин и дизель, повышение октанового числа топлива, глубокую конверсию вакуумного газойля в присутствии водорода и удаление серы с другими примесями для соответствия строгим экологическим стандартам. Фактически каждый из этих процессов напрямую определяет выход светлых нефтепродуктов, качество конечной продукции и общую экономическую эффективность нефтеперерабатывающего комплекса.

Наращивание локального производства

В условиях ограничений импорта отечественным предприятиям было критически необходимо пополнить отечественный каталитический запас. И если раньше отрасли было выгоднее и проще закупать зарубежные продукты, то современные рыночные реалии ускорили запуск собственного производства. Российские нефтяные компании стали уделять повышенное внимание катализаторам собственной разработки после первых отмен поставок в 2014 году, и уже к 2024-му собственные мощности позволили покрыть 70% потребности нефтеперерабатывающей отрасли в катализаторах.

Сегодня российские производители закрывают почти весь спектр каталитических систем, использующихся в нефтепереработке. Россия наладила выпуск катализаторов риформинга как для установок со стационарным слоем, так и с непрерывной регенерацией, изомеризации, алкилирования, а также катализаторов гидроочистки бензиновой, дизельной фракции и вакуумного газойля. Полностью закрыта и потребность в катализаторах каталитического крекинга. На базе собственных разработок российские отраслевые компании способны бесперебойно выпускать топливо стандарта «Евро-5».

В ряде случаев российские аналоги не только не уступают, но даже превышают показатели эффективности мировых лидеров отрасли, таких как Axens, UOP, Shell, Haldor Topsoe и другие. Там, где заменить каталитическую систему в краткосрочной перспективе не получается, материалы поставляют из Китая. Такая временная мера позволяет сохранять непрерывность технологических цепочек. Это относится, например, к катализаторам для гидрокрекинга или производства водорода. С выпуском катализаторов для установок производства водорода, включая блоки короткоцикловой адсорбции, пока есть сложности.

Гидрокрекинг — одна из наиболее дорогостоящих и перспективных технологий глубокой переработки нефти. Именно катализаторы гидрокрекинга позволяют получать топливо стандарта «Евро-5», а в комбинации с каталитическим крекингом — доводить глубину переработки нефти до 90% и более. При этом в России уже существуют технологии создания таких катализаторов. Проведенные испытания подтвердили, что отечественные решения не уступают импортным аналогам по ключевым параметрам: продолжительности работы с сохранением качественных характеристик и объему полученной продукции.

Какие факторы тормозят развитие сектора

Главный барьер сегодня не в отсутствии разработок, а в нехватке их промышленной апробации. Катализаторы испытаны в лабораториях, некоторые на опытно-промышленных установках. Но предприятия неохотно выделяют действующую установку на заводе для полноценного тестирования. Поэтому ряд отечественных катализаторов так и не проходит промышленные испытания.

Вторая проблема — системная разрозненность. В отрасли существуют закупочные подразделения, нефтеперерабатывающие заводы, центры исследований и разработок и катализаторные фабрики, но в единую цепочку их не связывают.

Третьим сдерживающим фактором являются значительные складские запасы импортных каталитических систем со сроком службы от четырех до десяти лет, закупленных в 2022 году. Пока эти партии не выработаны, реализовать массовое внедрение российских аналогов будет проблематично.

Ситуация на рынке осложняется демпингом со стороны китайских производителей катализаторов. Кроме того, наблюдается информационный вакуум: производители редко публикуют пресс-релизы о запуске новых продуктов и не делятся опытом, позволяющим оценить эффективность различных катализаторов.

Еще одна проблема — отсутствие комплексного сопровождения. В стоимость катализатора производитель должен закладывать услуги по прогнозированию срока и эффективности его работы, а также давать рекомендации по эксплуатации. Однако на практике этого не происходит по разным причинам, в том числе из-за нехватки у производителя необходимого оборудования, методик, квалифицированных кадров или финансирования.

Кроме того, для масштабирования не хватает отлаженных технологий серийного выпуска и собственных носителей для производства катализаторов. Без локальной базы носителей любые успешные продукты остаются зависимыми от импорта сырья.

Дальнейшие перспективы

Безусловно, доля катализаторов отечественного производства для нефтепереработки будет расти: западные катализаторы постепенно выходят из строя, а их регенерация неизбежно снижает эффективность. Кроме того, современные российские разработки начинают превосходить по продуктивности устаревшие зарубежные аналоги.

Ключевым экономическим драйвером закупок становится снижение эксплуатационных затрат. Дополнительный импульс даст строительство и ввод новых мощностей в рамках завершения программ модернизации НПЗ по соглашениям с Минэнерго.

Сегодня доля российских катализаторов для нефтепереработки в общем объеме потребления превышает 30% и постоянно увеличивается. К 2030 году, по оценкам экспертов, доля отечественных катализаторов гидрокрекинга может достигнуть 60–65%, нефтехимических процессов — 35–40%.

Рынок переходит от тактического накопления запасов к планомерному замещению, где рост внутреннего производства будет опережать общий спрос за счет выработки импортных остатков и ввода новых отечественных партий.

Что делать производителям катализаторов

Уход западных лидеров и развитие отечественных разработок сформировали предпосылки для увеличения объемов собственного производства катализаторов. Однако для масштабирования сектора и устойчивого конкурентного преимущества нужен переход от точечного импортозамещения к системной работе. Чтобы укрепить позиции на внутреннем рынке, производителям катализаторов важно сосредоточиться на основных стратегических приоритетах.

Прежде всего это развитие собственного производства и тестирование отечественных аналогов. При этом наличие импортных запасов на складах не должно тормозить переход. Компаниям важно активно внедрять российские каталитические системы, параллельно решая вопрос с их промышленными испытаниями.

Второе направление — создание типовых проектов установок. Стандартизация технических решений сокращает сроки разработки документации, ускоряет ввод в эксплуатацию и повышает окупаемость вложенных средств. Это позволяет тиражировать мощности без повторных инженерных затрат.

Также российским разработчикам важно выходить на международные рынки и налаживать поставки в дружественные регионы. Отечественные каталитические системы конкурентоспособны для экспорта в страны, не присоединившиеся к санкционному режиму: Индию, Саудовскую Аравию, Иран. Это один из каналов масштабирования бизнеса.

Помимо этого, отечественным производителям катализаторов необходимо активно продвигать свои решения и формировать репутацию лицензиара, а не просто потребителя. Переход от закупок оборудования к локальным технологиям позволяет компаниям действовать на уровне международных лидеров отрасли и создавать долгосрочную добавленную стоимость.

Уход от импортных решений в сторону собственных разработок уже не просто реакция на внешние ограничения, а направление развития отрасли. Но чтобы закрыть оставшиеся ниши и снизить структурную зависимость, необходима системная работа: инвестиции в пилотные проекты, сертификация отечественных носителей, создание отраслевых центров независимых испытаний.

Алексей Ларин, замдиректора департамента инжиниринга Kept