Литр бензина марки АИ-92 в Удмуртии подорожал до 63,1 рубля к середине июня

Бензин марки АИ-92 в Удмуртии подорожал за прошлую неделю на 7 коп. — до 63,12 руб. за 1 л. Как сообщили в Удмуртстате, цена 1 л АИ-95 к 15 июня достигла 67,85 руб. (+7 коп.), АИ-98 и выше — 94,16 руб. (+15 коп.). Дизельное топливо выросло в стоимости за указанный период на 22 коп. — до 77,8 руб. за 1 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Напомним, в конце прошлой недели в Удмуртии, как и в других регионах страны, ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива на заправках сети «Татнефть»: в одни руки отпускали до 20 л АИ-92 и АИ-95. По последним данным, по первому виду топлива ограничения сняты, по второму — сохраняются (до 30 л).