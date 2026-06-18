Сотрудникам заглянули в расчетный лист

Средняя заработная плата в Москве вдвое выше среднероссийской. По официальным данным Росстата, ежемесячный доход столичных сотрудников приблизился к 220 тыс. руб. За год сумма выросла почти на 30 тыс. руб. Как выглядит эта динамика на фоне инфляции?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За пределами Москвы средняя заработная плата — 112,7 тыс. руб. — это номинальная, до уплаты НДФЛ. Усредненный москвич вдвое богаче усредненного россиянина. Если посмотреть по сферам деятельности, богаче других жители столичного региона, занятые в финансах и страховании. Начисленная зарплата здесь 530 тыс. руб.

Беднее их, но состоятельнее среднего москвича, занятые в области воздушного и космического транспорта — 260 тыс. руб. Те, кого официальная статистика расположила в графе «Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований» и «Продавцы продуктов питания и напитков» в среднем получают около 95 тыс. руб. Росстат приводит мартовские данные. В столице новый оффер может давать повышение ежемесячного дохода на треть. Но отнюдь не всем, говорит директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова:

«Москву сильно тянут вверх дорогие отрасли, дефицитные роли, финансы, управленческие позиции, кибербезопасность, продуктовые и проектные роли. Там кандидат с хорошим опытом при переходе может получить +30% к доходу, и бизнес часто вынужден конкурировать за таких специалистов деньгами.

Главный вывод здесь не в том, что рынок стал богаче, а в том, что усиливается давление на фонд оплаты труда. Компаниям становится все дороже закрывать вакансии простым повышением оффера».

По данным вице-премьера Александра Новака, рост реальных зарплат в России за последние три года составил почти 24%. То есть если качество жизни измерять деньгами, жить стало лучше на четверть. А вот насколько веселее и всем ли — вопрос, объясняет руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова:

«Средняя температура по больнице говорит лишь о том, что у кого-то 42, простите, а кто-то уже в морге. Кто-то получает 50 тыс. руб., а кто-то — несколько млн руб. Если сравнивать май 2024 года с маем 2025 года, рост зарплат составил 15%. А если сравнивать 2025 и 2026 годы, то рост составил всего 4,1%. Где динамика зарплат лучше всего? В первую очередь у медицинского персонала. Далее идут ИТР в промышленности — 10%, ритейл — 9,2%, банки — 8,8%. Наименьший рост наблюдается в информационных технологиях, маркетинге и рекламе».

По данным сервиса «Работа.ру», средний уровень дохода главного юрисконсульта составляет 407 тыс. руб. в месяц. На втором месте по размеру вознаграждения за свой труд — директор по продажам с зарплатой 379 тыс. руб., на третьем — менеджер проектов в сфере складской логистики. Его доход может составлять 355 тыс. руб. в месяц. Наиболее ощутима положительная динамика в отраслях, которые еще недавно не были престижными. Притча во языцех — курьеры, но не только они, говорит управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачёв:

«Сварщики, монтажники, складские работники — зарплаты в этих профессиях за последние пару лет выросли так, как многим офисным сотрудникам и не снилось. Курьер вполне может зарабатывать больше начинающего юриста или маркетолога. Второй драйвер — технические специалисты: инженеры, аналитики данных. Именно эти две группы — дефицит рабочих кадров снизу и дефицит технических специалистов сверху — разгоняют средний уровень зарплат.

Кто оказался в выигрыше? Офисные специалисты среднего звена по-прежнему нужны рынку, но таких кандидатов много, поэтому работодатели уже не готовы так активно конкурировать за них».

Но драться — это нехорошо. Главное, расти. Начинающий юрист станет упомянутым главным юрисконсультом. А самый стремительный курьер со средней зарплатой 140 тыс. руб. сделает главную в своей жизни доставку и откроет логистическую компанию.

Станислав Крючков