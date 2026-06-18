Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области один мирный житель погиб, еще четверо пострадали при ударах ВСУ за минувшие сутки. По данным губернатора Александра Хинштейна, все раненые госпитализированы в областную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городе Обояни в результате атаки на АЗС погиб 63-летний мужчина, впоследствии стало известно, что это бывший глава города и экс-депутат облдумы Сергей Карелов. Также на заправке ранения получили 44-летний мужчина и 37-летняя женщина.

В Беловском районе в поселке Свердловский пострадал 56-летний водитель автомобиля. Накануне ВСУ атаковали машину в селе Песчаное — ранен 45-летний мужчина.

За сутки разрушения зафиксированы в четырех муниципалитетах. В поселке Колячек Хомутовского района повреждены фасад и электропровод домовладения, электрический кабель — без света временно оставались 16 домов. В поселке Коренево Кореневского района сгорели дом и хозпостройка.

В селе Песчаное Беловского района повреждены остекление частного дома и гаража, а также автомобиль. В селе Мокрушино и слободе Белой разрушения получили еще по одному транспортному средству. В деревне 1-е Яньково Рыльского района тоже пострадала машина.

С 09:00 17 июня до 09:00 18 июня средства ПВО сбили над Курской областью 105 беспилотников различного типа. Также ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам и девять раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА.

Сутками ранее при ударах ВСУ по Курской области пострадали четыре мирных жителя. Над регионом уничтожили 107 дронов.

Алина Морозова