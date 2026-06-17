За сутки в Курской области сбили 107 БПЛА: пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Курской области за минувшие сутки. По данным губернатора Александра Хинштейна, все раненые доставлены в Курскую областную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Беловском районе атакам подверглись сразу несколько населенных пунктов. В поселке Рулитино ранен 46-летний мужчина, в селе Малое Солдатское пострадали мужчины 46 и 59 лет. Сегодня утром в слободе Белой дрон атаковал частный дом: 43-летний мужчина получил слепое осколочное ранение левого предплечья и кисти.

За сутки разрушения зафиксированы в трех муниципалитетах:

в селе Рудавец Обоянского района сгорел сарай, осколками повреждены окна частного дома. На хуторе Дрозды пострадали прицепы двух автомобилей;

в Рыльском районе в деревне Викторовка повреждена крыша частного дома, в деревне Романово — автомобиль;

наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Беловском районе. В слободе Белой пострадали остекление частного дома, забор, две машины. В поселке Рулитино сгорел легковой автомобиль. В деревне Лошаковка повреждены крыша и остекление сарая, окна летней кухни, посечен забор.

С 09:00 16 июня до 09:00 17 июня средства ПВО сбили над Курской областью 107 беспилотников различного типа. Также ВСУ 58 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА.

Сутками ранее в Курской области из-за атак со стороны Украины были ранены три человека. Двое из них продолжили лечение амбулаторно, один находился в больнице.

Алина Морозова