На единственном НПЗ в Азербайджане произошел пожар

Пожар произошел на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода Государственной нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) в Низаминском районе Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС республики.

«На место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Ведутся работы по тушению огня», — указано в сообщении. Позднее ведомство отчиталось о ликвидации возгорания. Причины пожара не уточняются.

Бакинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод в Азербайджане.

В марте 2025 года на заводе также произошел пожар. МЧС Азербайджана отчитывалось об оперативной ликвидации возгорания.