Ограничения на прием мигрантов на работу ввели более чем в половине регионов России

Более чем в половине регионов России введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах. Об этом рассказал ТАСС директор департамента по работе с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Василий Кузнецов.

«В 52 регионах уже действуют запреты на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах, — отметил господин Кузнецов. — Примеры: Санкт-Петербург продлил до конца 2026 года запрет для патентных мигрантов в такси и курьерской доставке. Краснодарский край с начала 2025 года практически полностью запретил привлечение иностранцев по патентам».

По его словам, власти отмечают, что рынок труда не пострадал, однако бизнес ощущает рост стоимости услуг и усиление кадрового дефицита. Одним из важных изменений господин Кузнецов назвал переход к целевому организованному набору иностранных работников. С 2027 по 2032 год правительство планирует провести эксперимент по привлечению иностранцев под конкретного работодателя и конкретное рабочее место. Это следует из подготовленного МВД законопроекта, напомнил Василий Кузнецов.

Важным трендом он назвал рост стоимости легального найма и расширение ответственности работодателей. Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышение госпошлины за приглашение на въезд с 960 до 8 тыс. руб., а за многократную визу — с 1 920 до 6 тыс. руб.

10 июня президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила медицинского освидетельствования трудовых мигрантов. Прежде мигранты должны были пройти медосвидетельствование в течение 90 дней после въезда в Россию. Теперь этот срок сокращен до 30 дней. Прохождение медосвидетельствования обязательно для получения разрешений на временное проживание и работу, а также для переоформления патента.