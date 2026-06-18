Автор памятника Балабанову создаст памятник участникам СВО в Екатеринбурге

Скульптор Мейрам Баймуханов, создавший памятник режиссеру Алексею Балабанову, работает над монументом, посвященным участникам специальной военной операции. Сейчас он лепит метровую модель будущего памятника, рассказал он «КП-Екатеринбург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мейрам Баймуханов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мейрам Баймуханов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По задумке автора, композиция будет представлять собой переход-стену. С одной стороны — олицетворение мирной жизни, с другой — разбитый бетон с выбоинами от пуль и снарядов, символизирующий войну. Центральный образ — солдат в полной боевой экипировке, но без оружия.

«Для кого-то приходящий, для кого-то уходящий», — описал свою работу Баймуханов.

Где именно в Екатеринбурге появится монумент и когда планируется его установка, пока не уточняется.

Напомним, памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге за авторством Мейрама Баймуханова открыли 16 июня. На нем режиссер изображен сидящим в вагоне пустого грузового трамвая.

Анна Капустина