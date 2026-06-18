Politico узнало подробности контактов Евросовета с Россией
Контакты Европейского совета с Россией в последнее время не касались «существенных вещей». Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты.
По словам собеседника издания, инициированный членом кабинета Кошты контакт был необходим для открытия канала связи с Кремлем, так как у ЕС есть «конкретные интересы, которые необходимо будет защищать».
Издание отмечает, что это прямое взаимодействие нарушает негласную политику ЕС не вести переговоров с Москвой с 2022 года. При этом чиновник добавил, что господин Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по поводу возможного взаимодействия с Россией». О контактах с Москвой также сообщало агентство Bloomberg.
Негласная политика ЕС не вести переговоры с Москвой с 2022 года оспаривается несколькими европейскими странами и политиками. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в марте 2025 года призывал к прямым переговорам между Евросоюзом и Россией. В феврале 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил европейским странам обсудить с Россией архитектуру европейской безопасности, а в начале мая того же года президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией.
МИД России неоднократно заявлял, что Москва готова к контактам с Евросоюзом, но это зависит от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и уважать российские интересы. Президент Владимир Путин подчеркнул, что контакты между российскими и европейскими спецслужбами продолжаются, и Россия никогда не отказывалась от переговоров. Однако отмечается, что есть сложность, связанная с тем, кто будет представлять позицию Европы в таких обсуждениях, и нет консенсуса среди руководителей стран ЕС по этому вопросу.
Европейские политики, включая председателя Евросовета Антониу Кошту, обсуждают с лидерами стран ЕС, как организовать и определить темы для переговоров с Россией, когда наступит подходящий момент. Возобновление контактов активно обсуждалось в ЕС в начале 2026 года. Также существовали опасения, что мирный договор между Москвой и Киевом может быть заключен при посредничестве США без участия Европы и учета её интересов, что стимулировало европейские страны к поиску дипломатических решений.