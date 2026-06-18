Politico узнало подробности контактов Евросовета с Россией

Контакты Европейского совета с Россией в последнее время не касались «существенных вещей». Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты.

По словам собеседника издания, инициированный членом кабинета Кошты контакт был необходим для открытия канала связи с Кремлем, так как у ЕС есть «конкретные интересы, которые необходимо будет защищать».

Издание отмечает, что это прямое взаимодействие нарушает негласную политику ЕС не вести переговоров с Москвой с 2022 года. При этом чиновник добавил, что господин Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по поводу возможного взаимодействия с Россией». О контактах с Москвой также сообщало агентство Bloomberg.