В Московском регионе сбили еще 43 БПЛА

На подлете к Москве сбили еще 43, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее глава города сообщал, что несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки БПЛА повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод».

Кроме того, в результате падения БПЛА на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках начался пожар. В Люберцах были повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, жителей эвакуируют.

В аэропортах Москвы действуют ограничения на полеты. Аэропорт Домодедово обслуживает авиарейсы по согласованию соответствующими органами. Прибывающие в Шереметьево рейсы отправляют на запасные аэродромы.