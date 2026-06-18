Южная Корея с июля обнулит тарифы на СПГ для сдерживания инфляции
Министерство финансов и экономики Южной Кореи анонсировало обнуление во втором полугодии тарифов на сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный нефтяной газ (СУГ) и сырую нефть, используемые для производства сжиженного газа. Об этом в четверг сообщает агентство «Рёнхап».
Правительство страны планирует обуздать инфляцию на фоне сохраняющейся волатильности мировых цен на энергоносители. Мера, как ожидается, поможет стабилизировать потребительские цены за счет снижения коммунальных и транспортных расходов.
Потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,1% в мае в годовом исчислении. Это самые быстрые темпы роста с марта 2024 года, отмечает агентство.
Власти Южной Кореи уже не первый раз прибегают к мерам по снижению цен на топливо и энергоносители для борьбы с инфляцией и облегчения финансового бремени для потребителей и промышленности. Ранее правительство снижало временный налог на бензин и дизтопливо, ссылаясь на затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и рост мировых цен на энергоносители. Эти меры, как правило, вводились на ограниченный срок и пересматривались в зависимости от ситуации на мировом рынке.
Южная Корея, как крупный импортер СПГ, также активно работает над обеспечением энергетической безопасности. Страна предпринимала попытки диверсифицировать поставщиков, а также обсуждает с Японией вопросы стратегических запасов нефти и газа. Отдельно в контексте борьбы с инфляцией упоминается и проблема «шринкфляции», с которой также активно борются власти Южной Кореи, требуя от производителей указывать изменения в объеме или весе товаров.