Южная Корея с июля обнулит тарифы на СПГ для сдерживания инфляции

Министерство финансов и экономики Южной Кореи анонсировало обнуление во втором полугодии тарифов на сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный нефтяной газ (СУГ) и сырую нефть, используемые для производства сжиженного газа. Об этом в четверг сообщает агентство «Рёнхап».

Правительство страны планирует обуздать инфляцию на фоне сохраняющейся волатильности мировых цен на энергоносители. Мера, как ожидается, поможет стабилизировать потребительские цены за счет снижения коммунальных и транспортных расходов.

Потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,1% в мае в годовом исчислении. Это самые быстрые темпы роста с марта 2024 года, отмечает агентство.

Эрнест Филипповский