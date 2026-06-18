Часть рейсов «Аэрофлота» отменена из-за ограничений на полеты

«Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет часть рейсов в связи с ограничениями на полеты в аэропортах Москвы. Ночью 18 июня ограничения введены в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Перелет этих рейсов в пункт назначения будет осуществлен после снятия ограничений»,— указано в сообщении.

По информации онлайн-табло воздушных гаваней, в Шереметьево отменены девять рейсов «Аэрофлота» — в Сочи, Краснодар, Ульяновск, Сургут, Оренбург, Мурманск, Санкт-Петербург, Геленджик и Калининград. Во Внуково отменены два рейса в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, к этому часу на пути к Москве было сбито более 30 БПЛА. Часть обломков упала на территории рынка «Садовод». Несколько дронов достигли московских НПЗ.