Anthropic открыла офис в Сеуле
Компания Anthropic объявила об открытии офиса в Сеуле, сообщает агентство «Рёнхап».
«Корея — один из наших самых быстрорастущих рынков в мире... благодаря технической базе и разработчикам, которые у вас есть», — приводит агентство слова на пресс-конференции управляющего международным сектором Anthropic Криса Чиаури.
Согласно мартовскому отчету компании, Южная Корея заняла 12 место среди 116 стран по уровню использования на душу населения модели ИИ Claude.
Компания объявила о планах создания партнерской экосистемы с крупнейшими гипермаркетами, включая Google Cloud, Microsoft и Amazon. Anthropic также заверила, что рассматривает варианты хранения данных, которые соответствуют местным нормативным актам.
Anthropic решила открыть офис в Сеулу после распоряжения администрации президента США Дональда Трампа приостановить доступ к самым передовым моделям компании (Fable 5 и Mythos 5) для иностранцев. По информации The Washington Post, запрет был введен после того, как одного из клиентов Anthropic — южнокорейскую компанию — заподозрили в связях с Китаем.
Решение Anthropic открыть офис в Сеуле связано с более широким контекстом экспортного контроля со стороны США в отношении передовых моделей искусственного интеллекта. Так, американские власти ранее ввели ограничения на распространение моделей Anthropic Fable 5 и Mythos 5, ссылаясь на опасения их использования для кибератак. Это произошло после того, как компания Amazon (крупнейший корпоративный инвестор в Anthropic) сообщила об уязвимостях в Fable 5, позволяющих искать бреши в программном обеспечении. Власти дали Anthropic всего 90 минут на устранение недоработок и фактически заблокировали доступ к ИИ-моделям для всех пользователей, поскольку компания не могла избирательно отключить только иностранных. При этом сам глава Anthropic, Дарио Амодеи, неоднократно призывал к более строгому регулированию ИИ и заявлял, что правительство США должно иметь право блокировать технологии, представляющие риски.
Южная Корея, в свою очередь, активно стремится занять лидирующие позиции в мировой ИИ-экономике и стать глобальным центром ИИ-технологий, о чем заявлял министр финансов страны. Для этого страна планирует сосредоточиться на «малых» языковых моделях и их интеграции в реальный сектор, а также на производстве специализированных микросхем памяти для ИИ и высокоскоростных чипов. Уже созданы ИИ-центры, и в стране планируется строительство крупного дата-центра, который будет спроектирован и управляться искусственным интеллектом.