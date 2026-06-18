Anthropic открыла офис в Сеуле

Компания Anthropic объявила об открытии офиса в Сеуле, сообщает агентство «Рёнхап».

«Корея — один из наших самых быстрорастущих рынков в мире... благодаря технической базе и разработчикам, которые у вас есть», — приводит агентство слова на пресс-конференции управляющего международным сектором Anthropic Криса Чиаури.

Согласно мартовскому отчету компании, Южная Корея заняла 12 место среди 116 стран по уровню использования на душу населения модели ИИ Claude.

Компания объявила о планах создания партнерской экосистемы с крупнейшими гипермаркетами, включая Google Cloud, Microsoft и Amazon. Anthropic также заверила, что рассматривает варианты хранения данных, которые соответствуют местным нормативным актам.

Anthropic решила открыть офис в Сеулу после распоряжения администрации президента США Дональда Трампа приостановить доступ к самым передовым моделям компании (Fable 5 и Mythos 5) для иностранцев. По информации The Washington Post, запрет был введен после того, как одного из клиентов Anthropic — южнокорейскую компанию — заподозрили в связях с Китаем.

Эрнест Филипповский