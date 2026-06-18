Счетная палата выявила неэффективное использование субсидий Роскадастром
Счетная палата выявила неэффективное использование имущества и государственных субсидий при осуществлении закупок публично-правовой компанией «Роскадастр».
«Значительная часть объектов недвижимости "Роскадастра" не вовлечена в хозяйственный оборот, планы оптимизации не выполняются, более половины контрактов заключены с единственным поставщиком, при этом закупки не всегда обоснованы и недостаточно экономны»,— написано в сообщении Счетной палаты.
По итогам проверки выявлено, что имущество «Роскадастра», структура и численность работников компании не оптимизированы. Так, сотрудники продолжают размещаться в ранее занимаемых помещениях избыточной площади, пояснили в Счетной палате. В 2024 и 2025 годах на содержание объектов недвижимости «Роскадастр» израсходовал 3,1 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. оплачено за счет субсидий из федерального бюджета.
Неэффективное использование бюджетных средств, о котором сообщила Счетная палата в отношении Роскадастра, является частой проблемой в России и регулярно выявляется контрольными органами. Например, Счетная палата ранее отмечала системные нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами, а также при управлении государственным имуществом. В 2022 году общая сумма таких нарушений превысила 885 млрд рублей, что свидетельствует о необходимости повышения качества планирования и усиления контроля за использованием субсидий.
Проблемы с невовлечением объектов недвижимости в хозяйственный оборот и несоблюдением правил использования имущества также ранее были замечены у Росимущества. Аудиторы указывали, что из-за этого федеральный бюджет недополучает доходы. Несмотря на то, что Счетная палата регулярно доводит свои выводы до сведения правительства и правоохранительных органов, полное устранение системных нарушений зачастую происходит с задержками или требует долгосрочных мер. Это, например, касается проблем с незавершенным строительством по Федеральной адресной инвестиционной программе, где несмотря на внедрение механизмов перераспределения средств, сохраняется риск появления новой «незавершенки».
Подобные нарушения выявлялись и в других сферах деятельности. Так, Счетная палата указывала на неэффективное распределение субсидий Росавиацией и Росморречфлотом, неэффективное расходование средств на интернет для школ и избиркомов, а также нарушения в содержании музеев, где объекты вводились в эксплуатацию с задержками и не передавались на баланс Росимущества. Все эти случаи подчеркивают постоянную потребность в усилении контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.