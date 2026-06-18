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Шойгу: Запад адаптирует технологии «цветных революций» под современность

Технологии и инструменты «цветных революций» развиваются и адаптируются Западом под современные реалии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Шойгу, «цветные революции» продолжают менять «расстановку сил на мировой карте» и представляют собой совокупность координируемых извне действий.

«(Цветные революции направлены. — “Ъ”) на смену неугодных политических режимов и десуверенизацию целых государств без прямого использования вооруженных сил. Подобные технологии и инструменты постоянно развиваются и адаптируются Западом под современные реалии»,— написал глава Совбеза в колонке для «Известий».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российские официальные лица давно воспринимают «цветные революции» как угрозу, видя в них внешне координируемые действия, направленные на смену неугодных политических режимов и десуверенизацию государств. Технологии «цветных революций» были принесены Западом на постсоветское пространство для ослабления влияния Москвы, а возможно, и для осуществления подобных сценариев в самой России. Российские власти убеждены, что государственное строительство должно осуществляться только собственными силами, и участие любых внешних сил недопустимо.

Этот консенсус сформировался к концу первого президентского срока Владимира Путина и превратился в четкую политическую линию. Опыт «цветных революций» в Грузии, Киргизии и на Украине, где общественные протесты получали активную поддержку западных стран, лишь укрепил опасения Москвы. В российском взгляде на подобные события Запад систематически недооценивал волю российского руководства к восстановлению государственности и готовность отстаивать свои интересы силой.

В целом, Россия позиционирует себя как часть «мирового большинства», которое противостоит «неоколониальным методам» Запада и стремится к многополярному миру. Сергей Шойгу призывает страны Глобального Юга и Востока укреплять роль ООН, противостоять попыткам разрушения международно-правовой системы и наращивать взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС и других организаций, способствуя снижению зависимости от западной финансово-экономической системы. Также Россия готова сотрудничать со странами в вопросах недопущения «цветных революций» и обеспечения информационной безопасности.

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