Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля после слов Лукашенко о ЦАХАЛ

Послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу сделали выговор в МИДе Израиля после критики белорусским президентом Александром Лукашенко действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко провел параллели между боевыми действиями в секторе Газа и Холокостом.«Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей»,— сказал он. Высказывания господина Лукашенко в израильском МИДе назвали шокирующими.

«Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора»,— указано в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).