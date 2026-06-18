Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля после слов Лукашенко о ЦАХАЛ
Послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу сделали выговор в МИДе Израиля после критики белорусским президентом Александром Лукашенко действий ЦАХАЛ в секторе Газа.
В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко провел параллели между боевыми действиями в секторе Газа и Холокостом.«Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей»,— сказал он. Высказывания господина Лукашенко в израильском МИДе назвали шокирующими.
«Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора»,— указано в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).
Заявление Александра Лукашенко о Холокосте и действиях ЦАХАЛ в секторе Газа не единичный случай, когда действия Израиля в палестино-израильском конфликте вызывают международную критику и дипломатические инциденты. Ранее, в феврале 2024 года, МИД Израиля объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата после его заявлений о том, что военные действия в Газе и их последствия сравнимы с Холокостом. В ответ Бразилия отозвала своего посла в Израиле.
Подобные дипломатические шаги предпринимают и другие страны. Так, в ноябре 2023 года Чили отозвала своего посла из Израиля из-за «неприемлемых нарушений гуманитарного права» и атак израильской армии на сектор Газа. МИД Боливии в том же месяце разорвал дипломатические отношения с Израилем, объяснив это «преступлениями против человечности» в Газе и заявив о поддержке терроризма со стороны Израиля. В 2009 году Боливия также разрывала отношения с Израилем в знак протеста против его действий в Газе.