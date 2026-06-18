В Дубае на одной из башен Emirates Financial Towers произошел пожар

Пожар произошел в северной башне Emirates Financial Towers в Дубае. Загорелся этаж, на котором проводился ремонт. Пострадавших нет.

«Бригады гражданской обороны Дубая успешно локализовали небольшой пожар, возникший на ремонтируемом этаже в здании на Шейх-Зайд-роуд»,— указано в сообщении медиаофиса эмирата в соцсети Х. По информации властей, спасатели завершили работы по охлаждению.

Власти прибыли на место через несколько минут в сопровождении нескольких полицейских машин, отмечает Khaleej Times. Проезд к зданию временно перекрыли.