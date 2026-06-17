Мексика передала РФ находящегося в федеральном розыске россиянина

Россиянина, находящегося в федеральном розыске, депортировали из Мексики. В аэропорту Внуково его передали российским полицейским, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, россиянина задержали во время рейда на севере Мексики. Он жил в палатке «в районе активности боевиков преступных картелей».

В федеральном розыске, уточнила Ирина Волк, задержанный находился с 2025 года по инициативе УМВД по Липецкой области. По какому делу проходит мужчина, не уточняется.