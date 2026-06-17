Сыгравшая Самару из «Звонка» актриса Дэйви Чейз умерла в 35 лет

Американская актриса Дэйви Чейз умерла в возрасте 35 лет от осложнений менингита. В начале месяца ее госпитализировали. Об этом TMZ сообщил молодой человек актрисы. Дэйви Чейз сыграла девочку Самару в хорроре «Звонок» 2002 года. Также она озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич» и его сиквеле.

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Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images Дэйви Чейз

Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Актерскую карьеру начала еще ребенком. После нескольких небольших ролей на телевидении (сериалы «Зачарованные» и «Сабрина — маленькая ведьма») она дебютировала на большом экране — сыграла сестру главного героя в психологическом триллере «Донни Дарко». К этой роли она вернулась в сиквеле 2009 года.

В 2002 году на экраны вышел мультфильм «Лило и Стич», где Чейз озвучила главную героиню. За эту роль она получила премию «Энни» в 2003-м. Она также продолжила озвучивать Лило в телевизионном сиквеле и мультсериале. В то же время Чейз озвучила главную героиню, 10-летнюю Тихиро, в американском дубляже аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Наибольшую популярность актрисе принесла роль девочки Самары в американском ремейке японского хоррора «Звонок». За нее в 2003 году Чейз получила награду «Лучший злодей» на церемонии вручения кинопремий MTV. После актриса в основном играла в телевизионных проектах. Последняя роль Чейз в кино — главная героиня триллера 2016 года «Американский роман».