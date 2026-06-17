Смертельный удар дрона ВСУ по грузовику в Белгороде попал на видео

Днем среды, 17 июня, на Харьковской горе в Белгороде беспилотник ВСУ нанес удар по кабине остановившегося на светофоре грузового автомобиля. В результате водитель транспортного средства погиб на месте. Камеры видеонаблюдения сняли момент атаки беспилотника. Кадры опубликовал в своих соцсетях врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области

По информации главы региона, после атаки на месте ЧП было перекрыто движение на перекрестке улиц Губкина и Красноармейской, а также на подъездных путях со стороны улиц Магистральной и Механизаторов.

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что после этой атаки были зафиксированы повреждения еще у трех легковых автомобилей, которые в момент детонации находились рядом. От удара в машинах выбиты стекла, есть кузовные повреждения.

«Здесь же спустя примерно час произошла повторная атака другого грузового автомобиля. Вернулся на место ЧП, пообщались с водителем. Слава Богу, не пострадал, успел выскочить из кабины. Сам грузовой автомобиль и находившиеся рядом легковые машины повреждены»,— рассказал господин Демидов.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что сегодня в Курской области в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправочной станции погиб 63-летний бывший глава города Обояни и экс-депутат облдумы Сергей Карелов. Помимо этого пострадали еще два человека — мужчина и женщина.

Денис Данилов