ВСУ атаковали заправку в Обояни Курской области: один человек погиб, двое ранены

Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Обояни Курской области. Один человек погиб, двое ранены. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

У пострадавших — 44-летнего мужчины и 37-летней женщины — диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения. Их транспортируют в Курскую областную больницу.

Еще один беспилотник ударил по легковому автомобилю на дороге «Белица — Коммунар» Беловского района. В результате атаки акубаротравму получил 56-летний водитель. Ему оказывается первая помощь, решается вопрос о госпитализации. Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 107 БПЛА — пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова