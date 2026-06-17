Украинскому пилоту продлили срок содержания под стражей по второму уголовному делу
Как стало известно «Ъ», Басманный районный суд Москвы 17 июля продлил по ходатайству следствия срок содержания под стражей пилоту малой авиации ВСУ Дмитрию Шиманскому.
Дмитрий Шиманский
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Защита назвала это ходатайство необоснованным и отметила, что с марта 2026 года следственные действия фактически не проводятся. «Это не следствие, а имитация бурной деятельности»,— заявил один из адвокатов Шиманского.
Дмитрию Шиманскому инкриминируют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищение человека организованной группой (п. «а», ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ) и незаконной пересечение границы России организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Фабула обвинения пока неизвестна.
В марте 2025 года Дмитрий Шиманский получил 26 лет колонии по приговору 2-го Западного окружного суда. Вместе с ним по делу проходил еще один пилот ВСУ Александр Морозов, ему дали 22 года.
Как ранее сообщал «Ъ», о задержании 68-летнего Александра Морозова и 43-летнего Дмитрия Шиманского ФСБ сообщила 6 июня 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.
Защита пыталась добиться признания фигурантов военнопленными, но безуспешно.
За год до текущего события, в начале марта 2025 года, пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к 26 и 22 годам колонии соответственно. Их обвиняли по нескольким статьям УК РФ, включая нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, а также незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Прокуратура запрашивала для каждого по 30 лет заключения, однако суд несколько снизил сроки.
По версии следствия, в апреле 2023 года Александр Морозов и Дмитрий Шиманский пересекли российско-украинскую границу на легких самолетах А-22 с целью сбросить авиабомбы на нефтеперерабатывающий комбинат «Слава» в Брянской области, но не выполнили задачу. Морозова задержали недалеко от границы с Украиной, когда его самолет зацепился за ЛЭП. Шиманский приземлился в Тульской области.
О задержании Морозова и Шиманского ФСБ России сообщила 6 июня 2023 года. Следствие утверждает, что оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Эта группа должна была совершать теракты на территории России, доставляя оружие и взрывчатку агентам ВСУ и бомбя выборочные цели. Следственный комитет России ранее обвинял Кирилла Буданова в причастности к ударам БПЛА по 13 российским регионам.