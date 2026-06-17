Трамп заявил о приходе наркокартелей к власти в Мексике

Власти Мексики утратили контроль над страной, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Мексикой управляют наркокартели. Операция США против судов в Карибском бассейне и Тихом океане позволила сократить поток наркотиков в Мексику, утверждает американский президент.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мексикой управляют картели, и это печально. А президент (Клаудия Шейнбаум.— “Ъ”) — очень хорошая женщина, но она очень напугана»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

США наносят удары по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. 12 июня Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua. По словам Дональда Трампа, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.