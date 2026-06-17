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Трамп заявил о приходе наркокартелей к власти в Мексике

Власти Мексики утратили контроль над страной, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Мексикой управляют наркокартели. Операция США против судов в Карибском бассейне и Тихом океане позволила сократить поток наркотиков в Мексику, утверждает американский президент.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мексикой управляют картели, и это печально. А президент (Клаудия Шейнбаум.— “Ъ”) — очень хорошая женщина, но она очень напугана»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

США наносят удары по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. 12 июня Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua. По словам Дональда Трампа, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.

Фотогалерея

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Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Фото: Reuters

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Фото: Reuters

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Фото: Reuters

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Фото: Reuters

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом &quot;Поговорим о наркотиках&quot;

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом "Поговорим о наркотиках"

Фото: Reuters

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

Фото: Reuters

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

Фото: Reuters / REUTERS/Chaiwat Subprasom

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

Фото: Reuters

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Фото: Reuters

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

По данным опроса &quot;Левада-Центра&quot;, 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

По данным опроса "Левада-Центра", 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

Фото: Reuters

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Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Фото: Reuters

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Фото: Reuters

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Фото: Reuters

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Фото: Reuters

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом "Поговорим о наркотиках"

Фото: Reuters

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

Фото: Reuters

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

Фото: Reuters / REUTERS/Chaiwat Subprasom

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

Фото: Reuters

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Фото: Reuters

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

По данным опроса "Левада-Центра", 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

Фото: Reuters

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